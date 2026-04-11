Сенатори США від Демократичної партії закликали адміністрацію Дональда Трампа не продовжувати санкційні винятки для російської нафти, вказуючи на значні доходи РФ від її експорту.

Відповідний лист опублікований на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

Сенатори вимагають посилити тиск на російську нафту

Сенатори Джин Шахін, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхауз, Крістофер Кунс, Джекі Роузен і Марк Келлі звернулися до міністра фінансів США Скотта Бессента із закликом дозволити завершення дії санкційного винятку, який стосується операцій із російською нафтою.

Вони наголошують, що чинна політика може забезпечувати Росії близько $150 млн щоденних доходів від продажу нафти, що, на їхню думку, прямо підтримує її військову кампанію проти України.

У листі зазначається, що кожен проданий барель нафти може бути спрямований на фінансування військових дій Росії та продовження війни, яка вже призвела до значних людських і економічних втрат.

— Продовження послаблення санкцій проти Росії, оскільки вона надає Ірану цінні розвідувальні дані для націлювання на наші війська та активи, наражаючи їх на смертельну небезпеку, є неприйнятним, – йдеться у листі сенаторів.

Сенатори також заявили, що продовження послаблень санкцій суперечить зусиллям США та союзників щодо економічного тиску на Росію.

Вони підкреслюють, що така політика може послабити міжнародну єдність у питанні стримування Кремля.

Окремо вони зазначили, що аргументи щодо стабілізації світових енергоринків не підтвердилися, оскільки ціни на нафту суттєво не знизилися.

США послабили санкційний режим проти РФ наприкінці березня 2026 року, дозволивши тимчасові фінансові операції, пов’язані з транспортуванням та постачанням російської нафти. Згідно з генеральною ліцензією №134, виданою OFAC, ці винятки діють до 11 квітня 2026 року, після чого мають бути припинені.

Нагадаємо, 9 березня в інтерв’ю Rai Radio 1 президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія могла вводити в оману США щодо ролі своїх нафтових поставок у стабілізації світових енергоринків. За його словами, такі аргументи могли використовуватися як підстава для часткового послаблення санкцій.

Він також припускав, що Москва могла переслідувати додаткову мету – домогтися зняття обмежень для потенційного продажу заморожених енергетичних активів, зокрема пов’язаних із компанією Лукойл у Європі.

