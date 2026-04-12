Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном у Пакистані пройшли добре, однак пункт щодо ядерної безпеки не було узгоджено.

Трамп про переговори з Іраном

Голова Штатів розповів про підсумки переговорів США з Іраном, які розпочалися в суботу в столиці Пакистану Ісламабаді і тривали всю ніч до недільного ранку.

– Зустріч пройшла добре, більшість пунктів було узгоджено, але щодо єдиного пункту, який дійсно мав значення, ядерного, не вдалося досягти прогресу, – повідомив у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп.

Нагадаємо, що також президент США повідомив, що саме з цієї ж причини ВМС Сполучених Штатів блокуватимуть Ормузьку протоку для будь-яких кораблів, які сплачують Ірану мито.

Раніше повідомлялось, що віцепрезидент США Джей Ді Венс у неділю, 12 квітня, покинув Пакистан, оскільки з Іраном не вдалося досягти угоди про припинення війни.

Він зауважив, що Сполучені Штати зробили свою остаточну і найкращу пропозицію. Венс зазначив, що переговорники Ірану відмовилися пристати на американські умови угоди, які були “досить гнучкими”.

Відомо, що з боку США на переговорах окрім Дж. Ді Венс були присутні два його радники, а також Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а з боку Ірану була 71 особа.

