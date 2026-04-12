Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію Тиса з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Про це він повідомив у Telegram.

– Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід. Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною, – написав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна готова до зустрічей і спільної конструктивної роботи “на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі”.

Що відомо про вибори в Угорщині

Нагадаємо, у суботу, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори.

Станом на 00:30 13 квітня підрахунок голосів ще триває. Після обробки понад 90% бюлетенів опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром перемагає з відривом і отримує конституційну більшість у парламенті – 138 мандатів із 199.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який очолює партію Фідес, уже визнав поразку та привітав Петера Мадяра з перемогою.

– Відповідальність і можливість управління не були надані нам. Я привітав переможну партію. Ми продовжуватимемо служити нашій країні та угорському народу, – заявив Орбан у коментарі угорським ЗМІ.

