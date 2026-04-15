Генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-партнеры наращивать инвестиции для оказания оборонной помощи Украине в размере $60 млрд вдобавок к деньгам, которые должен предоставить ЕС в рамках совместного кредита.

Об этом Рютте сказал перед началом очередной встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

Помощь для Украины: что сказал генсек НАТО

Марк Рютте отметил, что в НАТО видят, как Украина держит линию боя и наносит россиянам огромные потери.

Сейчас смотрят

Он отметил, что ежемесячные потери России значительно превышают потери на протяжении всех 10 лет войны СССР в Афганистане.

По его словам, хотя партнеры Украины сталкиваются с несколькими вызовами одновременно, необходимо “обеспечить свою способность оказывать бесперебойную поддержку Украине”.

Рютте призвал партнеров “не терять Украину из виду”, ведь она неоднократно демонстрировала, что является не только получателем поддержки, но и “вносит вклад в безопасность и готова помогать партнерам, которые сталкиваются с подобными угрозами в других местах — посмотрите, например, что Украина делает в Персидском заливе”.

Генеральный секретарь отметил, что все стороны должны сделать все, чтобы Украина получила всю необходимую поддержку.

– Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевой суммы в $60 млрд долларов поддержки безопасности и обороны Украины в этом году. Любые средства, которые будут поступать из кредита ЕС в поддержку Украины, должны быть дополнены обязательствами союзников на двусторонней основе, – сказал Рютте.

По его словам, учитывая общую экономическую мощность членов Контактной группы по вопросам обороны, “это очень скромная инвестиция в обеспечение безопасности наших свободных и процветающих стран в будущем”.

Какие приоритеты имеет оборона Украины

Генсек подчеркнул, что оборона Украины нуждается в средствах противовоздушной обороны, БПЛА и боеприпасах большой дальности.

– Решающей здесь инициатива PURL, в рамках которой продолжается поставка ключевых средств противовоздушной обороны и другого критически важного оборудования для сдерживания россиян, – заметил Рютте, добавив, что изменений в поставках PURL не произошло.

Также Марк Рютте отметил необходимость разработки более предполагаемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины.

По его словам, слишком мало стран несут “слишком большое бремя”. Он призвал решить этот вопрос и выразил надежду услышать больше обязательств по дальнейшим вкладам в оборону Украины от членов Контактной группы во время сегодняшней встречи.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам этой недели Украина получит возможности дополнительного усиления защиты благодаря совместной работе с европейцами по дронам и совместному производству.

Источник : Укрінформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.