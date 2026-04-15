Я не был слишком вовлечен — Трамп о поражении Орбана на выборах в Венгрии
- Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии.
- Он положительно оценил нового премьера Петера Мадяра, назвав его тем, кто способен эффективно управлять правительством.
- Трамп отметил, что не был активно вовлечен в кампанию и сомневается, что мог повлиять на результат.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен поражением премьер-министра Венгрии Виктор Орбан на парламентских выборах, за которого он открыто агитировал.
Трамп прокомментировал результаты выборов в Венгрии
В комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу глава Штатов сообщил, что положительно оценивает перспективы нового главы правительства Венгрии — лидера партии Тиса Петера Мадяра. Он назвал его хорошим человеком.
По мнению Трампа, Мадяр может успешно исполнять обязанности премьера.
– Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек, – сообщил он.
Трамп также отметил, что Мадяр имеет подобные Орбану взгляды, в частности относительно миграционной политики.
Президент США сказал, что не знает, изменило бы что-то, если бы он поехал агитировать за Орбана в Венгрию вместо своего вице-президента Джей Ди Вэнса, который совершил визит в Будапешт за несколько дней до выборов.
– Он (Орбан, – Ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор – хороший человек, – заявил американский президент.
Это стало фактически первой публичной реакцией Трампа на смену власти в Венгрии.
Напомним, что ранее Дональд Трамп избегал ответов на вопросы относительно поражения Виктора Орбана на выборах. Так, 13 апреля он резко завершил общение с журналистами после этого.