Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен поражением премьер-министра Венгрии Виктор Орбан на парламентских выборах, за которого он открыто агитировал.

В комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу глава Штатов сообщил, что положительно оценивает перспективы нового главы правительства Венгрии — лидера партии Тиса Петера Мадяра. Он назвал его хорошим человеком.

По мнению Трампа, Мадяр может успешно исполнять обязанности премьера.

– Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек, – сообщил он.

Трамп также отметил, что Мадяр имеет подобные Орбану взгляды, в частности относительно миграционной политики.

Президент США сказал, что не знает, изменило бы что-то, если бы он поехал агитировать за Орбана в Венгрию вместо своего вице-президента Джей Ди Вэнса, который совершил визит в Будапешт за несколько дней до выборов.

– Он (Орбан, – Ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор – хороший человек, – заявил американский президент.

Это стало фактически первой публичной реакцией Трампа на смену власти в Венгрии.

Напомним, что ранее Дональд Трамп избегал ответов на вопросы относительно поражения Виктора Орбана на выборах. Так, 13 апреля он резко завершил общение с журналистами после этого.

Связанные темы:

