Президент США Дональд Трамп резко завершил общение с журналистами после вопроса о поражении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

Этот момент попал на видео, обнародованное журналистом Radia RMF FM в соцсети X.

Реакция Трампа на поражение Орбана

Во время общения с прессой американского президента спросили о результатах парламентских выборов в Венгрии, которые завершились поражением партии Орбана.

В ответ Трамп ограничился короткой благодарностью журналистам и сразу завершил разговор, не дав никакого комментария по ситуации.

Donald Trump odchodzi, gdy reporterzy pytają go o Viktora Orbana i wybory na Węgrzech. Wcześniej mówił o papieżu, NATO, Iranie. Wyborów na Węgrzech nie chciał skomentować. Trump wspierał w kampanii Orbana. Na Węgry wysłał nawet wiceprezydenta USA. @RMF24pl , @Radio_RMF24 pic.twitter.com/sAqp7FvlmL — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) April 13, 2026

После этого он развернулся и направился к самолету.

— Дональд Трамп уходит, когда журналисты спрашивают его о Викторе Орбане и выборах в Венгрии, — отметил журналист, который обнародовал видео.

Отметим, что на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия Тиса, которую возглавляет Петер Мадьяр.

По предварительным результатам подсчета голосов, Тиса получила большинство в парламенте, тогда как партия Фидес Виктора Орбана потерпела поражение.

Сам Орбан уже признал результаты голосования и поздравил победителя.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно публично поддерживал Виктора Орбана и его политический курс.

В частности, накануне выборов в Венгрию с визитом был вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с женой. Венгерские власти прямо заявляли, что этот визит является сигналом поддержки Орбану.

Впрочем, результаты выборов показали обратное — оппозиция одержала убедительную победу, а партия Орбана потеряла большинство в парламенте.

