Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований через поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан на парламентських виборах, за якого він відкрито агітував.

У коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу голова Штатів повідомив, що позитивно оцінює перспективи нового очільника уряду Угорщини — лідера партії Тиса Петера Мадяра. Він назвав його хорошою людиною.

На думку Трампа, Мадяр може успішно виконувати обов’язки прем’єра.

Зараз дивляться

– Гадаю, новий прем’єр-міністр добре впорається зі своїми обов’язками – він хороша людина, – повідомив він.

Трамп також зауважив, що Мадяр має подібні до Орбана погляди, зокрема щодо міграційної політики.

Президент США сказав, що не знає, чи змінило б щось, якби він поїхав агітувати за Орбана до Угорщини замість свого віцепрезидента Джей Ді Венса, який здійснив візит у Будапешт за кілька днів до виборів.

– Він (Орбан, – Ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина”, – заявив американський президент.

Заява Трампа стала фактивно першою публічною реакцією Трампа на зміну влади в Угорщині.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп уникав відповідей на запитання щодо поразки Віктора Орбана на виборах. Так, 13 квітня він різко завершив спілкування з журналістами після цього.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.