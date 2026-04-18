Ночью 18 апреля украинские Силы обороны нанесли удары по четырем нефтяным объектам на территории России. В результате атак на предприятиях вспыхнули пожары.

Об этом сообщает прессслужба Генерального штаба ВСУ.

Атака на четыре нефтяные объекты в РФ: что известно

По данным Генерального штаба ВСУ, ночью 18 апреля украинские войска атаковали четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли на территории России.

— В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ, – говорится в сообщении.

Под удар попали Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ в Самарской области, нефтеналивной терминал РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ-2 в Ленинградской области, а также нефтеперекачивающая станция Тихорецк в Краснодарском крае.

На атакованных объектах зафиксированы пожары.

В Генштабе ВСУ отметили, что все пораженные цели задействованы в обеспечении российской армии.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по местам хранения горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях, в частности в районе Мариуполя.

Также сообщается о поражении ремонтных подразделений российских войск в районах Мангуша и Графского Донецкой области и Токмака в Запорожье.

В Генштабе подчеркнули, что подобные действия направлены на ослабление военно-экономического потенциала РФ и снижение ее способности продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Новокуйбышевский НПЗ входит в структуру российского нефтяного сектора и специализируется на переработке нефти с производством горючего и других нефтепродуктов. Завод имеет значение для обеспечения внутреннего рынка РФ и связан со снабжением горючего для промышленных и военных нужд. Мощность предприятия составляет до 8,8 млн т. нефти в год.

Сызранский НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий региона и входит в структуру Роснефти. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного и авиационного горючего, мазута, битума и сжиженных газов. Годовые объемы переработки составляют примерно 7–8,5 млн т. нефти.

Напомним, ночью 18 апреля взрывы раздавались в нескольких районах Российской Федерации и на оккупированных ею территориях.

В частности, во время атаки на НПЗ Новокуйбышевск местные жители насчитали по меньшей мере 6–8 громких ударов. На востоке и севере Новокуйбышевска зафиксировали яркие вспышки в небе, после чего над промышленной зоной начал подниматься густой черный дым.

Также OSINT-аналитики сообщали о возгорании резервуарного парка на Сызранском НПЗ.

