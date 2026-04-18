Уночі 18 квітня українські Сили оборони завдали ударів по чотирьох нафтових об’єктах на території Росії. Внаслідок атак на підприємствах спалахнули пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Атака на чотири нафтові об’єкти в РФ: що відомо

За даними Генерального штабу ЗСУ, вночі 18 квітня українські війська атакували чотири об’єкти нафтопереробної галузі на території Росії.

— У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ, – йдеться у повідомленні.

Під удар потрапили Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ у Самарській області, нафтоналивний термінал РПК-Висоцьк Лукойл-2 у Ленінградській області, а також нафтоперекачувальна станція Тихорецьк у Краснодарському краї.

На атакованих об’єктах зафіксовано пожежі.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що всі уражені цілі задіяні в забезпеченні російської армії.

Крім того, українські сили завдали ударів по місцях зберігання пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях, зокрема в районі Маріуполя.

Також повідомляється про ураження ремонтних підрозділів російських військ у районах Мангуша та Графського на Донеччині та Токмака на Запоріжжі.

У Генштабі підкреслили, що такі дії спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ та зниження її здатності продовжувати збройну агресію проти України.

Новокуйбишевський НПЗ входить до структури російського нафтового сектору та спеціалізується на переробці нафти з виробництвом пального та інших нафтопродуктів. Завод має значення для забезпечення внутрішнього ринку РФ і пов’язаний із постачанням пального для промислових і військових потреб. Потужність підприємства становить до 8,8 млн т. нафти на рік.

Сизранський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств регіону та входить до структури Роснафти. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного й авіаційного пального, мазуту, бітуму та скраплених газів. Річні обсяги переробки становлять приблизно 7–8,5 млн т. нафти.

Нагадаємо, вночі 18 квітня вибухи лунали у кількох районах Російської Федерації та на окупованих нею територіях.

Зокрема, під час атаки на НПЗ Новокуйбишевськ, місцеві жителі нарахували щонайменше 6–8 гучних ударів. На сході та півночі Новокуйбишевська зафіксували яскраві спалахи в небі, після чого над промисловою зоною почав підійматися густий чорний дим.

Також OSINT-аналітики повідомляли про загорання резервуарного парку на Сизранському НПЗ.

