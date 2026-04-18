В ЕС протестируют механизм взаимной помощи на случай вооруженной агрессии — СМИ
- ЕС проведет оборонные учения.
- Будут имитировать запрос на военную помощь.
- Сценарий отработают в Брюсселе и на Кипре.
Европейский Союз планирует провести учения для проверки механизма взаимной обороны между государствами-членами.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Учения в ЕС: что известно
По словам высокопоставленного чиновника ЕС, учения будут максимально приближены к реальному сценарию.
Речь идет о моделировании ситуации, когда одна из стран Евросоюза официально обращается к партнерам с просьбой о военной помощи.
— Это будет имитировать процесс принятия решений, если бы государство-член обратилось к остальным ЕС с просьбой о военной поддержке, — пояснил чиновник.
Сначала эти сценарии отработают на уровне послов ЕС в Брюсселе.
После этого вопрос вынесут на обсуждение министров обороны во время встречи в мае на Кипре.
Отдельно тему обсудят и на неформальном саммите лидеров ЕС.
Чем отличается механизм ЕС от НАТО
Основой оборонной политики ЕС является статья 42.7 Договора Евросоюза.
Она предусматривает, что в случае вооруженной агрессии против одной страны все остальные члены обязаны оказать помощь.
Формулировка этой нормы даже жестче, чем в статье 5 НАТО.
Если в Альянсе речь идет о “действиях, которые страны считают необходимыми”, то в ЕС — об обязанности помогать всеми доступными средствами.
Впрочем, по данным агентства, проблема заключается в другом: Евросоюз не имеет собственной полноценной военной инфраструктуры, подобной НАТО.
Как отмечает Bloomberg, оборонную клаузулу ЕС применяли только один раз — в 2015 году.
Тогда Франция активировала ее после серии терактов в Париже.
В начале 2026 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала сделать этот механизм реальным инструментом, а не формальностью.
Какую роль в этих процессах играет Кипр
Страна не является членом НАТО из-за длительного конфликта с Турцией, поэтому делает ставку именно на механизмы ЕС.
Дополнительным фактором стала недавняя атака — иранский дрон ударил по британской военной базе на острове.
После этого вопрос безопасности для Кипра стал еще более актуальным.
Напомним, что статья 5 НАТО активировалась только один раз — после терактов в США 11 сентября 2001 года.
В то же время ЕС до сих пор не имел реального опыта коллективной обороны в формате, подобном НАТО.
Стоит отметить, что подобные планы Европейского Союза напрямую связаны с изменением ситуации с безопасностью в мире и напряжением в отношениях с США.
В частности, после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО.
Также в Европе учитывают его резкие геополитические инициативы, в частности по Гренландии.