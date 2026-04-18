Европейский Союз планирует провести учения для проверки механизма взаимной обороны между государствами-членами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Учения в ЕС: что известно

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, учения будут максимально приближены к реальному сценарию.

Речь идет о моделировании ситуации, когда одна из стран Евросоюза официально обращается к партнерам с просьбой о военной помощи.

— Это будет имитировать процесс принятия решений, если бы государство-член обратилось к остальным ЕС с просьбой о военной поддержке, — пояснил чиновник.

Сначала эти сценарии отработают на уровне послов ЕС в Брюсселе.

После этого вопрос вынесут на обсуждение министров обороны во время встречи в мае на Кипре.

Отдельно тему обсудят и на неформальном саммите лидеров ЕС.

Чем отличается механизм ЕС от НАТО

Основой оборонной политики ЕС является статья 42.7 Договора Евросоюза.

Она предусматривает, что в случае вооруженной агрессии против одной страны все остальные члены обязаны оказать помощь.

Формулировка этой нормы даже жестче, чем в статье 5 НАТО.

Если в Альянсе речь идет о “действиях, которые страны считают необходимыми”, то в ЕС — об обязанности помогать всеми доступными средствами.

Впрочем, по данным агентства, проблема заключается в другом: Евросоюз не имеет собственной полноценной военной инфраструктуры, подобной НАТО.

Как отмечает Bloomberg, оборонную клаузулу ЕС применяли только один раз — в 2015 году.

Тогда Франция активировала ее после серии терактов в Париже.

В начале 2026 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала сделать этот механизм реальным инструментом, а не формальностью.

Какую роль в этих процессах играет Кипр

Страна не является членом НАТО из-за длительного конфликта с Турцией, поэтому делает ставку именно на механизмы ЕС.

Дополнительным фактором стала недавняя атака — иранский дрон ударил по британской военной базе на острове.

После этого вопрос безопасности для Кипра стал еще более актуальным.

Напомним, что статья 5 НАТО активировалась только один раз — после терактов в США 11 сентября 2001 года.

В то же время ЕС до сих пор не имел реального опыта коллективной обороны в формате, подобном НАТО.

Стоит отметить, что подобные планы Европейского Союза напрямую связаны с изменением ситуации с безопасностью в мире и напряжением в отношениях с США.

В частности, после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО.

Также в Европе учитывают его резкие геополитические инициативы, в частности по Гренландии.

