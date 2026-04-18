В ЄС протестують механізм колективної допомоги на випадок збройної агресії – ЗМІ
- ЄС проведе оборонні навчання.
- Імітуватимуть запит на військову допомогу.
- Сценарій відпрацюють у Брюсселі та на Кіпрі.
Європейський Союз планує провести навчання для перевірки механізму взаємної оборони між державами-членами.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Навчання у ЄС: що відомо
За словами високопосадовця ЄС, навчання будуть максимально наближені до реального сценарію.
Йдеться про моделювання ситуації, коли одна з країн Євросоюзу офіційно звертається до партнерів із проханням про військову допомогу.
— Це імітуватиме процес ухвалення рішень, якби держава-член звернулася до решти ЄС з проханням про військову підтримку, — пояснив високопосадовець.
Спочатку ці сценарії відпрацюють на рівні послів ЄС у Брюсселі.
Після цього питання винесуть на обговорення міністрів оборони під час зустрічі у травні на Кіпрі.
Окремо тему обговорять і на неформальному саміті лідерів ЄС.
Чим відрізняється механізм ЄС від НАТО
Основою оборонної політики ЄС є стаття 42.7 Договору Євросоюзу.
Вона передбачає, що у разі збройної агресії проти однієї країни всі інші члени зобов’язані надати допомогу.
Формулювання цієї норми навіть жорсткіше, ніж у статті 5 НАТО.
Якщо в Альянсі йдеться про “дії, які країни вважають необхідними”, то в ЄС — про обов’язок допомагати всіма доступними засобами.
Втім, за даними агентства, проблема полягає в іншому: Євросоюз не має власної повноцінної військової інфраструктури, подібної до НАТО.
Як зазначає Bloomberg, оборонну клаузулу ЄС застосовували лише один раз — у 2015 році.
Тоді Франція активувала її після серії терактів у Парижі.
На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала зробити цей механізм реальним інструментом, а не формальністю.
Яку роль у цих процесах відіграє Кіпр
Країна не є членом НАТО через тривалий конфлікт із Туреччиною, тому робить ставку саме на механізми ЄС.
Додатковим фактором стала нещодавня атака — іранський дрон вдарив по британській військовій базі на острові.
Після цього питання безпеки для Кіпру стало ще актуальнішим.
Нагадаємо, що стаття 5 НАТО активувалася лише один раз — після терактів у США 11 вересня 2001 року.
Водночас ЄС досі не мав реального досвіду колективної оборони у форматі, подібному до НАТО.
Варто зазначити, що подібні плани Європейського Союзу прямо пов’язані зі зміною безпекової ситуації у світі та напруженням у відносинах із США.
Зокрема, після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу з НАТО.
Також у Європі враховують його різкі геополітичні ініціативи, зокрема щодо Гренландії.