Європейський Союз планує провести навчання для перевірки механізму взаємної оборони між державами-членами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Навчання у ЄС: що відомо

За словами високопосадовця ЄС, навчання будуть максимально наближені до реального сценарію.

Йдеться про моделювання ситуації, коли одна з країн Євросоюзу офіційно звертається до партнерів із проханням про військову допомогу.

— Це імітуватиме процес ухвалення рішень, якби держава-член звернулася до решти ЄС з проханням про військову підтримку, — пояснив високопосадовець.

Спочатку ці сценарії відпрацюють на рівні послів ЄС у Брюсселі.

Після цього питання винесуть на обговорення міністрів оборони під час зустрічі у травні на Кіпрі.

Окремо тему обговорять і на неформальному саміті лідерів ЄС.

Чим відрізняється механізм ЄС від НАТО

Основою оборонної політики ЄС є стаття 42.7 Договору Євросоюзу.

Вона передбачає, що у разі збройної агресії проти однієї країни всі інші члени зобов’язані надати допомогу.

Формулювання цієї норми навіть жорсткіше, ніж у статті 5 НАТО.

Якщо в Альянсі йдеться про “дії, які країни вважають необхідними”, то в ЄС — про обов’язок допомагати всіма доступними засобами.

Втім, за даними агентства, проблема полягає в іншому: Євросоюз не має власної повноцінної військової інфраструктури, подібної до НАТО.

Як зазначає Bloomberg, оборонну клаузулу ЄС застосовували лише один раз — у 2015 році.

Тоді Франція активувала її після серії терактів у Парижі.

На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала зробити цей механізм реальним інструментом, а не формальністю.

Яку роль у цих процесах відіграє Кіпр

Країна не є членом НАТО через тривалий конфлікт із Туреччиною, тому робить ставку саме на механізми ЄС.

Додатковим фактором стала нещодавня атака — іранський дрон вдарив по британській військовій базі на острові.

Після цього питання безпеки для Кіпру стало ще актуальнішим.

Нагадаємо, що стаття 5 НАТО активувалася лише один раз — після терактів у США 11 вересня 2001 року.

Водночас ЄС досі не мав реального досвіду колективної оборони у форматі, подібному до НАТО.

Варто зазначити, що подібні плани Європейського Союзу прямо пов’язані зі зміною безпекової ситуації у світі та напруженням у відносинах із США.

Зокрема, після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу з НАТО.

Також у Європі враховують його різкі геополітичні ініціативи, зокрема щодо Гренландії.

