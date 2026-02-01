Американский президент Дональд Трамп заявил, что сделка по покупке Гренландии Соединенными Штатами якобы почти согласована.

Об этом американский президент заявил журналистам.

Трамп о сделке по Гренландии

– Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами этого хотят. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности, – сказал Дональд Трамп.

Сейчас смотрят

Он выразил уверенность, что сделка будет заключена.

Правительства Дании и Гренландии неоднократно подчеркивали, что вопрос суверенитета арктического острова не может быть предметом торговли. Любые договоренности должны полностью уважать независимость Гренландии.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что управление Соединенными Штатами острова Гренландия необходимо для безопасности США. По словам президента, на острове необходимо расширить военное присутствие Америки. Кроме того, Гренландия обладает важными природными ресурсами (редкоземельные металлы неодим и диспрозий, а также железная руда, медь, никель, кобальт, цинк, свинец, золото, алмазы, а также нефть и природный газ).

Притязания Трампа на Гренландию вызвали беспокойство среди европейских партнеров и союзников по НАТО.

Ранее Франция выступила с инициативой провести военные учения НАТО в Гренландии и заявила о готовности внести свой вклад в их организацию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.