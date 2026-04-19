Результаты выборов в Венгрии: сколько мандатов у партий Мадяра и Орбана
На выборах в Венгрии партия Тиса Петера Мадяра получила 141 мандат из 199, благодаря чему сможет сформировать монобольшинство и самостоятельно сформировать правительство.
Окончательные результаты подсчета голосов обнародовала Национальная избирательная комиссия Венгрии (NVI).
Выборы в Венгрии: окончательные результаты
После обработки 100% бюллетеней установлено, что партия Тиса получила 141 место в парламенте из 199 возможных.
Такой результат обеспечивает ей конституционное большинство — две трети мандатов, что позволяет не только формировать правительство без коалиции, но и принимать ключевые решения самостоятельно.
Правящий блок Фидес Виктора Орбана вместе с Христианско-демократической народной партией получил 52 мандата.
Еще 6 депутатов будут представлять партию «Наша родина» (Mi Hazánk).
Рекордная явка на выборы в Венгрии
Эти выборы стали историческими не только из-за изменения политического баланса, но и из-за рекордной активности избирателей.
Явка составила 78,99%, что является самым высоким показателем за всю историю парламентских выборов в Венгрии.
Кто такой Петер Мадьяр
Петер Мадьяр — лидер партии Тиса и новая ключевая политическая фигура в Венгрии.
Он родился в Будапеште в 1981 году в семье юристов и имеет глубокие связи с юридической элитой страны.
Получил юридическое образование в Католическом университете имени Пазманя Петра, а также учился в Университете Гумбольдта в Берлине.
В молодости был связан с партией Фидес Виктора Орбана, однако долгое время оставался вне публичной политики.
Его стремительный политический взлет начался в 2024 году после резонансного антикоррупционного скандала, когда он обнародовал записи о вмешательстве власти в судебные дела.
Это подорвало доверие к действующей власти и сделало его одним из главных оппозиционных лидеров.
Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоялись в апреле 2026 года.
Еще на этапе предварительного подсчета голосов стало понятно, что оппозиционная партия Тиса получает уверенную победу.
По состоянию на утро 13 апреля, после обработки более 98% бюллетеней, партия Мадьяра набирала 69,35% голосов и уже тогда получала 138 мандатов.
В то время блок Фидес Виктора Орбана имел лишь 27,64% голосов и 55 мест в парламенте.
Финальные результаты подтвердили эту тенденцию и даже усилили преимущество Тисы, которая в итоге получила 141 мандат.