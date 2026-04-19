На выборах в Венгрии партия Тиса Петера Мадяра получила 141 мандат из 199, благодаря чему сможет сформировать монобольшинство и самостоятельно сформировать правительство.

Окончательные результаты подсчета голосов обнародовала Национальная избирательная комиссия Венгрии (NVI).

После обработки 100% бюллетеней установлено, что партия Тиса получила 141 место в парламенте из 199 возможных.

Такой результат обеспечивает ей конституционное большинство — две трети мандатов, что позволяет не только формировать правительство без коалиции, но и принимать ключевые решения самостоятельно.

Правящий блок Фидес Виктора Орбана вместе с Христианско-демократической народной партией получил 52 мандата.

Еще 6 депутатов будут представлять партию «Наша родина» (Mi Hazánk).

Рекордная явка на выборы в Венгрии

Эти выборы стали историческими не только из-за изменения политического баланса, но и из-за рекордной активности избирателей.

Явка составила 78,99%, что является самым высоким показателем за всю историю парламентских выборов в Венгрии.

Кто такой Петер Мадьяр

Петер Мадьяр — лидер партии Тиса и новая ключевая политическая фигура в Венгрии.

Он родился в Будапеште в 1981 году в семье юристов и имеет глубокие связи с юридической элитой страны.

Получил юридическое образование в Католическом университете имени Пазманя Петра, а также учился в Университете Гумбольдта в Берлине.

В молодости был связан с партией Фидес Виктора Орбана, однако долгое время оставался вне публичной политики.

Его стремительный политический взлет начался в 2024 году после резонансного антикоррупционного скандала, когда он обнародовал записи о вмешательстве власти в судебные дела.

Это подорвало доверие к действующей власти и сделало его одним из главных оппозиционных лидеров.

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоялись в апреле 2026 года.

Еще на этапе предварительного подсчета голосов стало понятно, что оппозиционная партия Тиса получает уверенную победу.

По состоянию на утро 13 апреля, после обработки более 98% бюллетеней, партия Мадьяра набирала 69,35% голосов и уже тогда получала 138 мандатов.

В то время блок Фидес Виктора Орбана имел лишь 27,64% голосов и 55 мест в парламенте.

Финальные результаты подтвердили эту тенденцию и даже усилили преимущество Тисы, которая в итоге получила 141 мандат.

