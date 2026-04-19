Результати виборів в Угорщині: скільки мандатів у партій Мадяра та Орбана
На виборах в Угорщині партія Тиса Петера Мадяра отримала 141 мандат зі 199, завдяки чому зможе сформувати монобільшість і самостійно сформувати уряд.
Остаточні результати підрахунку голосів оприлюднила Національна виборча комісія Угорщини (NVI).
Вибори в Угорщині: остаточні результати
Після обробки 100% бюлетенів встановлено, що партія Тиса отримала 141 місце в парламенті з 199 можливих.
Такий результат на виборах в Угорщині забезпечує їй конституційну більшість — дві третини мандатів, що дозволяє не лише формувати уряд без коаліції, а й ухвалювати ключові рішення самостійно.
Правлячий блок Фідес Віктора Орбана разом із Християнсько-демократичною народною партією отримав 52 мандати.
Ще 6 депутатів представлятимуть партію Наша батьківщина (Mi Hazánk).
Нагадаємо, що ці вибори стали історичними не лише через зміну політичного балансу, а й через рекордну активність виборців.
Явка сягнула 78,99%, що є найвищим показником за всю історію парламентських виборів в Угорщині.
Хто такий Петер Мадяр
Петер Мадяр — лідер партії Тиса і нова ключова політична фігура в Угорщині.
Він народився у Будапешті у 1981 році в родині юристів і має глибокі зв’язки з правничою елітою країни.
Отримав юридичну освіту в Католицькому університеті імені Пазманя Петра, а також навчався в Університеті Гумбольдта в Берліні.
У молодості був пов’язаний із партією Фідес Віктора Орбана, однак довгий час залишався поза публічною політикою.
Його стрімкий політичний злет почався у 2024 році після резонансного антикорупційного скандалу, коли він оприлюднив записи про втручання влади в судові справи.
Це підірвало довіру до чинної влади та зробило його одним із головних опозиційних лідерів.
Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня 2026 року.
Ще на етапі попереднього підрахунку голосів стало зрозуміло, що опозиційна партія Тиса отримує впевнену перемогу.
Станом на ранок 13 квітня, після обробки понад 98% бюлетенів, партія Мадяра набирала 69,35% голосів і вже тоді отримувала 138 мандатів.
У той час блок Фідес Віктора Орбана мав лише 27,64% голосів і 55 місць у парламенті.
Фінальні результати підтвердили цю тенденцію та навіть посилили перевагу Тиси, яка зрештою отримала 141 мандат.