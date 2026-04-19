На виборах в Угорщині партія Тиса Петера Мадяра отримала 141 мандат зі 199, завдяки чому зможе сформувати монобільшість і самостійно сформувати уряд.

Остаточні результати підрахунку голосів оприлюднила Національна виборча комісія Угорщини (NVI).

Вибори в Угорщині: остаточні результати

Після обробки 100% бюлетенів встановлено, що партія Тиса отримала 141 місце в парламенті з 199 можливих.

Такий результат на виборах в Угорщині забезпечує їй конституційну більшість — дві третини мандатів, що дозволяє не лише формувати уряд без коаліції, а й ухвалювати ключові рішення самостійно.

Правлячий блок Фідес Віктора Орбана разом із Християнсько-демократичною народною партією отримав 52 мандати.

Ще 6 депутатів представлятимуть партію Наша батьківщина (Mi Hazánk).

Нагадаємо, що ці вибори стали історичними не лише через зміну політичного балансу, а й через рекордну активність виборців.

Явка сягнула 78,99%, що є найвищим показником за всю історію парламентських виборів в Угорщині.

Хто такий Петер Мадяр

Петер Мадяр — лідер партії Тиса і нова ключова політична фігура в Угорщині.

Він народився у Будапешті у 1981 році в родині юристів і має глибокі зв’язки з правничою елітою країни.

Отримав юридичну освіту в Католицькому університеті імені Пазманя Петра, а також навчався в Університеті Гумбольдта в Берліні.

У молодості був пов’язаний із партією Фідес Віктора Орбана, однак довгий час залишався поза публічною політикою.

Його стрімкий політичний злет почався у 2024 році після резонансного антикорупційного скандалу, коли він оприлюднив записи про втручання влади в судові справи.

Це підірвало довіру до чинної влади та зробило його одним із головних опозиційних лідерів.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня 2026 року.

Ще на етапі попереднього підрахунку голосів стало зрозуміло, що опозиційна партія Тиса отримує впевнену перемогу.

Станом на ранок 13 квітня, після обробки понад 98% бюлетенів, партія Мадяра набирала 69,35% голосів і вже тоді отримувала 138 мандатів.

У той час блок Фідес Віктора Орбана мав лише 27,64% голосів і 55 місць у парламенті.

Фінальні результати підтвердили цю тенденцію та навіть посилили перевагу Тиси, яка зрештою отримала 141 мандат.

