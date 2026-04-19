Іран відмовився від участі у другому раунді мирних переговорів зі США через “надмірні вимоги” Вашингтона та тривалу морську блокаду.

Про це пише Sky News із посиланням на іранські ЗМІ.

Іранські ЗМІ пишуть, що відсутність представників Тегерана на переговорах буде пов’язана з “надмірними вимогами Вашингтона, нереалістичними очікуваннями”.

Зараз дивляться

Іран також незадоволений “постійними змінами позицій, повторюваними суперечностями та тривалою морською блокадою”.

Нагадаємо, 19 квітня Дональд Трамп заявив про новий раунд переговорів із Тегераном.

У соцмережі Truth Social він написав, що американська делегація має прибути до Пакистану для переговорів з Іраном у понеділок, 20 квітня.

Віце-президент США Джей Ді Венс був призначений керівником делегації, яка мала вирушити до Пакистану в понеділок.

За словами глави Білого дому, напередодні Іран відкрив вогонь у Ормузькій протоці, що є повним порушенням угоди про припинення вогню зі США.

Трамп також виступив із новими погрозами на адресу Ірану. Він заявив, що у разі відмови країни від мирної угоди США завдадуть ударів по всіх іранських електростанціях і мостах.

18 квітня Трамп заявив, що США планують співпрацювати з Іраном у питанні вивезення збагаченого урану до Сполучених Штатів.

У Міністерстві закордонних справ Ірану категорично заперечили таку можливість.

Речник відомства Есмаїл Багаї наголосив, що Тегеран ніколи не розглядав варіант вивезення збагаченого урану за межі країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.