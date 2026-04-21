Євросоюз очікує на розблокування позики для України на суму €90 млрд уже цієї доби.

Про це висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила на пресконференції 21 квітня в Люксембурзі.

Що відомо про передачу €90 млрд допомоги Україні

Кая Каллас наголосила, що після виборів в Угорщині “з’явився новий імпульс”, завдяки якому можна очікувати на позитивне рішення щодо €90 млрд для України протягом 24 найближчих годин.

Також, за її словами, міністри закордонних справ ЄС закликали пришвидшити запровадження 20-го пакету санкцій проти Росії.

– Ми повинні продовжувати надавати Україні те, що їй необхідно, щоб вона могла тримати оборону, доки Путін не зрозуміє, що ця війна нікуди не веде, – зауважила висока представниця.

Каллас зазначила, що ЄС необхідно переглянути рішення, що були заблоковані занадто довго. Серед них – відкриття кластерів для переговорів із Україною.

– Йдеться про фонд озброєння Європейського фонду миру. Крім того, ми маємо переглянути санкції, які вже були на столі, але не були узгоджені раніше. Але також ми маємо рухатися далі з новим пакетом санкцій, – перерахувала Кая Каллас.

Вона пояснила, що війни на Близькому Сході та в Україні показують, наскільки важливо диверсифікувати постачання нафти, а також – що необхідно зменшити залежність від викопного палива.

– Зрештою, якщо ви купуєте російську нафту та газ, то важелі впливу належать Росії. Це дуже очевидно. Тож, якщо ми хочемо позбутися цих важелів впливу, ми не повинні давати їм ці доходи, чи то через Дружбу, чи будь-якими іншими способами, – підсумувала висока представниця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні розповів, що Україна завершила ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу Дружба після російського удару.

Трубопровід технічно готовий до відновлення роботи, однак ризик нових атак РФ зберігається.

