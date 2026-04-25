Экс-премьер-министр Венгрии и лидер партии Фидес Виктор Орбан заявил, что отказывается от мандата в парламент Венгрии. Он намерен заняться реорганизацией своей партии.

Об этом Орбан сообщил в Facebook.

— Мандат, который я получил как лидер списка Фидес, на самом деле является парламентским мандатом Фидес, поэтому я решил его вернуть. Теперь я нужен нам не в парламенте, а в реорганизации национальной партии, — заявил Орбан.

27 апреля в новоизбранном парламенте Венгрии планируют формирование новых фракций.

Сейчас смотрят

Фракцию Фидес возглавит Гергели Гуляш. Орбан заявил, что фракция будет “радикально трансформированной”.

Также бывший премьер сообщил, что на следующей неделе состоится национальный сбор партии Фидес. Осенний конгресс политической силы перенесён на июнь.

Он добавил, что в случае подтверждения доверия на конгрессе продолжит возглавлять партию Фидес.

Парламентские выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. Явка стала рекордной и достигла 79,5% избирателей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение и поздравил Петера Мадьяра с победой.

Лидер Тисы в победной речи объявил о намерении восстановить сотрудничество с НАТО и ЕС, в частности с государствами Вишеградской четвёрки, и заявил, что первый официальный визит совершит в Польшу.

Согласно официальным результатам, Тиса получила 141 место из 199 в Национальном собрании.

Партия Орбана Фидес будет иметь 52 депутатов, а ультраправая партия Ми Хазанк — шесть представителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.