Експрем’єр-міністр Угорщини та лідер партії Фідес Віктор Орбан заявив, що відмовляється від мандату до парламенту Угорщини. Він має намір зайнятися реорганізацією своєї партії.

Про це Орбан повідомив у Facebook.

– Мандат, який я отримав як лідер списку Фідес – КДНП, насправді є парламентським мандатом Фідес, тому я вирішив його повернути. Тепер я потрібен нам не в парламенті, а в реорганізації національної партії, – заявив Орбан.

27 квітня у новообраному парламенті Угорщини планують формування нових фракцій.

Фракцію Фідес очолить Гергелі Гуляш. Орбан заявив, що фракція буде “радикально трансформованою”.

Також колишній прем’єр повідомив, що наступного тижня відбудеться національний збір партії Фідес. Осінній конгрес політичної сили перенесено на червень.

Він додав, що у разі підтвердження довіри на конгресі продовжить очолювати партію Фідес.

Парламентські вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині відбулися вибори до парламенту. Явка стала рекордною і сягнула 79,5% виборців.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку та привітав Петера Мадяра з перемогою.

Лідер Тиси у переможній промові оголосив про намір відновити співпрацю з НАТО та ЄС, зокрема з державами Вишеградської четвірки та заявив, що перший офіційний візит здійснить до Польщі.

Згідно з офіційними результатами, Тиса отримала 141 місце зі 199 у Національній асамблеї.

Партія Орбана Фідес матиме 52 депутатів, а ультраправа партія Мі Хазанк – шість представників.

