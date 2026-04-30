В апреле количество атак Украины по нефтяной инфраструктуре РФ возросло до самого высокого уровня за последние четыре месяца, что повлекло за собой резкое падение объемов переработки нефти в РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Каковы последствия атак Украины на нефтяную инфраструктуру РФ

Журналисты подсчитали, что в апреле был нанесен по меньшей мере 21 удар со стороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам и инфраструктуре нефтепроводов.

– Украина усилила атаки на российскую инфраструктуру, чтобы уменьшить доходы Москвы от мировых рынков нефти, в то же время Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре в Украине сотнями беспилотников и ракет, – говорится в материале.

Отмечается, что в апреле произошло по меньшей мере девять забастовок на предприятиях российской нефтеперерабатывающей промышленности, которая является самым высоким месячным уровнем с начала года. По оценкам аналитической компании OilX, это сократило среднюю производительность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2009 года.

Падение темпов переработки сырой нефти оказывает давление как на внутренний рынок, где растет сезонный спрос, так и на мировые рынки нефтепродуктов, поскольку Россия является ключевым экспортером дизельного топлива. Меньшие объемы добычи также ограничивают возможности России наращивать добычу нефти, которая в течение месяцев оставалась значительно ниже квоты ОПЕК+.

– В текущем месяце Украина вернулась к своей стратегии неоднократных атак на отдельные российские нефтеперерабатывающие заводы конца 2025 года, как показывают данные. Такой подход максимизирует ущерб, причиненный целевым нефтеперерабатывающим заводам, препятствуя быстрому ремонту, – пояснили в издании.

В частности, работа на крупном Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе ПАО Роснефть на побережье Черного моря в России была остановлена ​​из-за трех атак за последние две недели. Масштабные пожары на объекте тушились несколько дней и повлекли за собой экологический кризис в этом районе.

Власти Туапсе сражаются с разливами нефтепродуктов, загрязненными дождями и высоким уровнем токсичных веществ в воздухе после пожаров. Они посоветовали жителям не использовать нефильтрованную воду и не выходить на улицу.

Однако, как показывают данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg, сокращение объемов работы нефтеперерабатывающих заводов позволило России увеличить экспорт морским транспортом в апреле, в то время как атаки на порты уменьшились. Однако это может быть кратковременным оживлением, если Украина возобновит атаки на порты в ближайшее время.

Также Украина усилила свои атаки на российскую нефтепроводную сеть, нанеся удары по меньшей мере по пяти насосным станциям за апрель. Хотя это перекликается с ударами конца 2024 и 2025 годов, Киев нанес удары по нефтеперекачивающим станциям глубоко внутри страны врага, а не только по тем объектам, которые обслуживают экспортные трубопроводы вблизи западных границ страны.

В издании считают, что российская сеть внутренних трубопроводов, самая длинная в мире и спроектированная во время Холодной войны, относительно устойчива к военным действиям. Там подчеркнули, что это позволило перенаправить потоки нефти из поврежденных объектов, поэтому пока атаки не оказали длительного влияния на внутренние поставки.

Напомним, 30 апреля ударные дроны СБУ вторично успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, расположенный в более чем 1500 км от Украины.

