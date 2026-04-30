У квітні кількість атак України по нафтовій інфраструктурі РФ зросла до найвищого рівня за останні чотири місяці, що спричинило різке падіння обсягів переробки нафти в РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Які наслідки атак України на нафтову інфраструктуру РФ

Журналісти підрахували, що в квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських нафтопереробних заводах, морських об’єктах та інфраструктурі нафтопроводів.

Зараз дивляться

– Україна посилила атаки на російську інфраструктуру, щоб зменшити доходи Москви від світових ринків нафти, водночас Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі в Україні сотнями безпілотників та ракет, – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що в квітні сталося щонайменше дев’ять страйків на підприємствах російської нафтопереробної промисловості, що є найвищим місячним рівнем з початку року. За оцінками аналітичної компанії OilX, це скоротило середню продуктивність російських нафтопереробних заводів до 4,69 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Падіння темпів переробки сирої нафти створює тиск як на внутрішній ринок, де зростає сезонний попит, так і на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного палива. Менші обсяги видобутку також обмежують можливості Росії нарощувати видобуток нафти, який протягом місяців залишався значно нижчим за квоту ОПЕК+.

– Цього місяця Україна повернулася до своєї стратегії неодноразових атак на окремі російські нафтопереробні заводи кінця 2025 року, як показують дані. Такий підхід максимізує шкоду, завдану цільовим нафтопереробним заводам, перешкоджаючи швидкому ремонту, – пояснили у виданні.

Зокрема, робота на великому Туапсинському нафтопереробному заводі ПАТ Роснефть на узбережжі Чорного моря в Росії була зупинена через три атаки за останні два тижні. Масштабні пожежі на об’єкті гасилися кілька днів і спричинили екологічну кризу в цьому районі.

Влада Туапсе бореться з розливами нафтопродуктів, забрудненими дощами та високим рівнем токсичних речовин у повітрі після пожеж. Вони порадили мешканцям не використовувати нефільтровану воду та не виходити на вулицю.

Однак, як показують дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg, скорочення обсягів роботи нафтопереробних заводів дозволило Росії збільшити експорт морським транспортом у квітні, тоді як атаки на порти зменшилися. Однак це може бути короткочасним пожвавленням, якщо Україна відновить атаки на порти найближчим часом.

Також Україна посилила свої атаки на російську нафтопроводну мережу, завдавши ударів щонайменше по п’яти насосних станціях за квітень. Хоча це перегукується з ударами кінця 2024 та 2025 років, Київ завдав ударів по нафтоперекачувальних станціях глибоко всередині країни ворога, а не лише по тих об’єктах, які обслуговують експортні трубопроводи поблизу західних кордонів країни.

У виданні вважають, що російська мережа внутрішніх трубопроводів, найдовша у світі та спроектована під час Холодної війни, є відносно стійкою до військових дій. Там наголосили, що це дозволило перенаправити потоки нафти з пошкоджених об’єктів, тож поки що атаки не мали тривалого впливу на внутрішні поставки.

Нагадаємо, 30 квітня ударні дрони СБУ вдруге успішно атакували нафтопереробний завод Лукойл-Пермнафтооргсинтез, розташований за понад 1500 км від України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.