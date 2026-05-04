Президент США Дональд Трамп не має наміру змінювати дату запланованої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, попри можливі загострення на міжнародній арені.

Про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: що відомо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американський президент Дональд Трамп не планує переносити переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які попередньо заплановані на 14-15 травня.

Зараз дивляться

Про це він повідомив в ефірі Fox News, коментуючи припущення щодо можливого перенесення зустрічі у разі загострення ситуації з Іраном.

— Він не збирається її переносити, наскільки мені відомо, — зазначив Бессент.

Водночас очільник американського Мінфіну також прокоментував глобальні геополітичні ризики, зокрема роль Ірану та Китаю у світовій енергетичній політиці.

За його словами, Тегеран залишається одним із ключових державних спонсорів тероризму, а Пекін, попри застереження США, продовжував закупівлі іранських енергоносіїв.

Очікується, що ці питання можуть стати частиною порядку денного майбутньої зустрічі лідерів США та Китаю.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розглядав можливість поїздки до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном на початку квітня. Тоді очікувалося, що сторони обговорять ключові питання двосторонніх відносин, зокрема Тайвань і торгівлю, однак офіційного підтвердження дат візиту не було.

Згодом стало відомо, що запланований візит президента США Дональда Трампа до Китаю було перенесено на середину травня у зв’язку з загостренням ситуації на Близькому Сході.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.