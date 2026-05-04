Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал действия Украины по атакам на российские портовые объекты, назвав их частью самообороны.

Об этом он заявил 4 мая во время саммита Евросообщества в Ереване, пишет Bloomberg.

Реакция Эстонии на удары Украины по РФ

На саммите Евросообщества в Ереване премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказался об ударах Украины по РФ и нарушении воздушного пространства страны.

В частности он отметил, что атаки Украины на российские портовые объекты являются оправданными действиями самообороны.

По его словам, Киев имеет право уничтожать инфраструктуру, финансирующую российскую войну.

— Для нас вполне понятно, что Украина защищается и уничтожает источники наполнения российского бюджета, в том числе разные портовые объекты, в рамках самообороны, — сказал Кристен Михал.

В то же время Михал прокомментировал инциденты с беспилотниками, которые недавно нарушали воздушное пространство Эстонии и Финляндии.

По его словам, ответственность за это лежит на России, которая ведет войну против Украины и атакует гражданские объекты.

В странах ЕС в последнее время фиксируют случаи проникновения дронов на фоне расширения украинских ударов вглубь территории РФ, в том числе по энергетическим и портовым объектам вблизи Балтийского региона.

Эстонский премьер подчеркнул, что обломки войны не должны попадать в воздушное пространство европейских стран, и призвал минимизировать такие риски.

Похожую позицию высказал и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он поддержал Украину, но в то же время назвал нарушение воздушного пространства неприемлемым.

В Эстонии также отметили, что работают над усилением систем противовоздушной обороны и закупкой новых радаров для более эффективного обнаружения дронов на малой высоте.

Напомним, в понедельник, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ереван, где встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и другими лидерами в рамках саммита Евросообщества.

