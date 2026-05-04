Про це глава держави повідомив у понеділок, 4 травня.

Зустріч Зеленського і Фіцо в Єревані: що відомо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Єревану 4 травня провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

I met with the Prime Minister of Slovakia, @RobertFicoSVK, in Yerevan. Ukraine is open to constructive dialogue with Slovakia and is interested in developing strong relations. We discussed cooperation across various areas and holding a government meeting in the format of an… pic.twitter.com/ZaWAiDKZm5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

— Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин, — зазначив Зеленський.

Сторони обговорили співпрацю в різних сферах, а також підготовку до проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

Окремо йшлося про організацію взаємних візитів до Києва та Братислави — команди лідерів працюватимуть над узгодженням графіка.

Під час зустрічі також порушили питання європейської інтеграції України.

Зеленський наголосив, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу та готова сприяти цьому процесу.

Президент також подякував словацькій стороні за підтримку на шляху України до членства в ЄС.

Нагадаємо, про зустріч у Єревані президент України та прем’єр-міністр Словаччини домовились 2 травня під час телефонної розмови.

У цей день, 4 травня, у столиці Вірменії відбувся саміт Європейської політичної спільноти.

Крім того, Фіцо зазначив, що будь-яке мирне врегулювання війни Росії проти України не може бути досягнуте без участі та згоди української сторони.

