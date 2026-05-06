Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення проєкту Свобода в Ормузькій протоці.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Проєкт Свобода: чому США призупинили операцію

За словами американського президента, проєкт Свобода поставили на паузу на короткий період.

Зараз дивляться

Водночас він наголосив, що блокада Ормузької протоки залишається чинною.

Рішення ухвалили після звернень Пакистану та інших країн, а також з урахуванням прогресу в переговорах з Іраном.

— Ми домовилися, що, хоча блокада залишатиметься повністю чинною, проєкт Свобода буде призупинено на короткий період, щоб подивитися, чи вдасться остаточно доопрацювати й підписати угоду, — заявив Трамп.

Він також заявив про значний військовий успіх США під час кампанії проти Ірану.

Нагадаємо, що проєкт Свобода був запущений як відповідь на загострення ситуації в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів світових поставок енергоносіїв.

Його метою було забезпечити безпечний прохід цивільних суден, які опинилися заблокованими через дії Ірану.

За даними американської сторони, іранські сили атакували кораблі ВМС США та комерційні судна, використовуючи крилаті ракети, безпілотники та швидкісні човни.

Крім цього, зафіксовано обстріли в регіоні Перської затоки — зокрема, удари по території Об’єднаних Арабських Еміратів із застосуванням балістичних і крилатих ракет та дронів.

Попри оголошене припинення вогню, Іран продовжував атакувати американські сили — за даними військових, таких випадків було понад десять.

У відповідь США залучили військові кораблі та авіацію для супроводу суден і гарантування безпеки в протоці.

Однак сотні кораблів із різних країн залишалися в черзі на прохід через протоку.

Джерело : NBC News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.