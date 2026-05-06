Рада Європейського Союзу погодила рішення щодо підписання ЄС Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України, юрисдикція якого охоплюватиме перших осіб РФ.

Як пише Європейська правда, це рішення було ухвалене 5 травня.

ЄС стане співзасновником спецтрибуналу проти РФ

Європейський Союз вирішив увійти до кола засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Схвалення цього кроку означає, що ЄС підпише Розширену часткову угоду після її затвердження Комітетом міністрів Ради Європи.

– На більш пізньому етапі, коли достатня кількість держав-членів Ради Європи висловить свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди, Єврокомісія подасть до Ради ЄС пропозицію щодо рішення Ради ЄС про укладення цієї Розширеної часткової угоди, – пояснив Європейській правді на умовах анонімності чиновник ЄС.

Після цього Рада ЄС має звернутися за погодженням до Європейського парламенту.

У разі позитивного голосування в Європарламенті та подальшої ратифікації в Раді ЄС, Євросоюз підпише Розширену часткову угоду і приєднається до спецтрибуналу як співзасновник.

Очікується, що ЄС відіграватиме ключову роль у роботі трибуналу та стане частиною його керівного комітету.

Спеціальний трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності вище політичне і військове керівництво за злочин агресії проти України.

Його створення відбувається під егідою Ради Європи.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про заснування Спеціального трибуналу для Росії.

Як зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ може розпочати практичну діяльність після ухвалення політичного рішення у травні 2026 року, а перші вироки очікуються не раніше 2028 року.

