Специальный трибунал по преступлению агрессии РФ может приступить к практической работе уже после принятия политического решения в мае 2026 года, а первые приговоры ожидаются не раньше 2028 года.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра в интервью «Европейской правде».

По ее словам, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано более 250 тыс. военных преступлений, за каждым из которых стоит военный преступник.

Трибунал для Путина: когда начнет работу

По ее словам, ключевой этап — принятие политического решения о запуске трибунала — должен состояться 14–15 мая на министерской встрече Совета Европы в Кишиневе. Там планируют подписать так называемое частичное расширенное соглашение, которое фактически завершит юридическое оформление механизма.

После этого трибунал перейдет к подготовительной фазе — формированию институциональной базы. Речь идет о создании так называемого Skeleton Tribunal с базированием в Гааге. На этом этапе будет работать руководящий комитет, который будет отвечать за отбор судей, прокуроров и следователей. Ожидается, что процедуры отбора кадров начнутся до конца 2026 года.

Полноценный запуск работы трибунала с привлечением следователей и прокуроров прогнозируется не ранее конца 2027 года или даже в 2028-м. Соответственно, первые судебные решения могут появиться только после этого — ориентировочно с 2028 года.

В то же время, как отмечает Ирина Мудра, значительную часть доказательной базы уже формирует Международный центр по расследованию преступления агрессии в Нидерландах, что должно ускорить рассмотрение дел после запуска трибунала.

Чиновница также подчеркнула, что юрисдикция будущего органа может распространяться не только на высшее военно-политическое руководство РФ, но и на представителей других государств, содействовавших агрессии, в частности Беларуси, Северной Кореи и, вероятно, Ирана.

Источник : Європейська правда

