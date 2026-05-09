Російський диктатор Володимир Путін допустив можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої країни.

Заяву очільника Кремля цитують російські видання.

Путін про умови зустрічі з Зеленським

Раніше Кремль наполягав на переговорах виключно в Москві, проте тепер ключовою вимогою Путін назвав готовність до підписання фінального договору, щоб зустрітися із Зеленським.

Як стверджує очільник Кремля, зустріч на території третьої країни може відбутися лише за умови досягнення конкретних домовленостей.

– Можна зустрітися і в третій країні. Але тільки у разі, коли будуть досягнуті остаточні домовленості на тривалу історичну перспективу, – заявив Путін.

Водночас він наголосив, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від особистих контактів.

Крім цього, Путін стверджує, що знає про готовність Зеленського до переговорів, проте він закликав його приїхати до столиці Росії. Він заявив, що той, хто хоче зустрітися, має приїжджати в Москву.

Очільник Кремля додав, що ситуація в “українському конфлікті” (так російська пропаганда називає повномасштабну війну проти України) наближається до завершення.

Путін також повідомив, що бачить колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найбільш відповідною кандидатурою для ролі посередника у переговорах між РФ та Європейським Союзом.

Чи може відбутися зустріч Зеленського із Путіним

Нещодавно радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним будь-де, але не в Москві, тому що сам формат переговорів неможливий у столиці держави-агресора.

9 травня помічник диктатора РФ Юрій Ушаков сказав, що Путін готовий провести зустріч із Зеленським у Москві.

Сам президент України вже заявляв, що зустріч із російським диктатором не може відбутися у Москві. Проте місцем для діалогу може стати Близький Схід, Європа, США або інші країни.

