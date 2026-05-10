Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Білого дому Стів Віткофф провели переговори в Маямі з прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані щодо можливого припинення війни з Іраном.

Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

Зустріч Марко Рубіо, Стіва Віткоффа та Мохаммеда бін Абдулрахмана аль-Тані відбулася в суботу в Маямі.

За інформацією джерел, головною темою переговорів стали спроби досягти домовленостей про припинення війни між США та Іраном, а також підготовка рамкового документа для подальших переговорів.

Наразі Вашингтон та Тегеран ведуть консультації щодо односторінкового меморандуму, який має закласти основу для більш детальних дипломатичних домовленостей.

Ще в суботу США очікували остаточної відповіді Ірану щодо запропонованих умов.

Хоча офіційним посередником між США та Іраном після початку війни називали Пакистан, за даними Axios, Катар активно працює над переговорами за лаштунками.

Американська сторона вважає катарських дипломатів особливо ефективними у контактах із Тегераном.

Джерела повідомляють, що прем’єр Катару спеціально змінив свій маршрут після візиту до Вашингтона та вирушив до Маямі для переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа.

Також повідомляється, що під час перебування у Флориді він контактував із міністром закордонних справ Саудівської Аравії для координації посередницьких зусиль.

За інформацією джерел, у переговорах щодо деескалації та можливого припинення війни беруть участь одразу кілька держав. Серед них: Катар, Пакистан, Саудівська Аравія, Туреччина, Єгипет.

Посередники намагаються переконати обидві сторони знизити рівень ескалації та перейти до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Раніше США офіційно оголосили про завершення військової операції Епічна лють проти Ірану.

Після цього Вашингтон перейшов до реалізації оборонної місії Проєкт Свобода, яка передбачає захист торговельного судноплавства в Ормузькій протоці.

Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що американська сторона не зацікавлена у подальшій ескалації та віддає перевагу дипломатичним переговорам.

