Четверо з п’яти українців, які входять до екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, залишаться на судні для забезпечення його переходу до Нідерландів після спалаху хантавірусу.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Хантавірус на лайнері Hondius: що відомо про українських членів екіпажу

Після виявлення спалаху хантавірусу на борту круїзного лайнера MV Hondius четверо українських членів екіпажу продовжать роботу на судні та братимуть участь у його перегоні до Нідерландів.

Після прибуття до порту їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину.

Ще одного українця евакуюють окремим спецрейсом до Нідерландів.

Консульські служби України підтримують з ним постійний зв’язок.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що наразі ознак захворювання у громадян не виявлено.

Ситуація перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС, а також українських посольств у Нідерландах та Іспанії і консульства в Малазі.

Нагадаємо, спалах хантавірусу зафіксували на борту круїзного лайнера MV Hondius, який перебував у районі Атлантичного океану.

Інцидент супроводжувався кількома летальними випадками серед пасажирів.

Перші повідомлення про проблеми зі здоров’ям з’явилися після того, як частина пасажирів почала скаржитися на важкі респіраторні симптоми. Згодом було підтверджено випадок хантавірусу у одного з пацієнтів, який був евакуйований до лікарні в Південній Африці.

У неділю, 10 травня, іспанська влада розпочала евакуацію пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, який перебував на якорі біля Тенерифе.

Першими судно залишили громадяни Іспанії — їх невеликими групами доправляли човнами до берега, після чого автобусами перевозили до аеропорту.

Пасажирів без симптомів інфекції планували відправити до Мадрида спеціальним військовим літаком, де вони проходитимуть карантин і медичний нагляд.

Евакуація інших іноземних громадян, зокрема з Німеччини, Бельгії, Греції, а також Франції, Великої Британії та США, має відбутися у наступних етапах.

Хантавіруси зазвичай передаються людині від гризунів і можуть викликати тяжкі ураження дихальної системи. У рідкісних випадках можливе обмежене передавання між людьми, однак такі ситуації вважаються нетиповими.

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює ризик масштабного поширення інфекції як низький, однак продовжує моніторинг ситуації разом із країнами, залученими до розслідування та евакуаційних заходів.

