Украина с каждым днем приближается к созданию антидронового купола.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, полковник Павел Елизаров.

Антидроновый купол для Украины

– Мы каждый день приближаемся к этой цели. Мы не стоим на месте — мы движемся, — подчеркивает он.

Сейчас смотрят

По словам полковника, аналогов антидроновому куполу точно не будет. И его уникальность в том, что его создают из подручных средств.

– Украина слишком велика, и мы не можем себе позволить систему, как в Израиле (железный купол, — Ред.). Даже то, что есть сейчас в Эмиратах — многоуровневая система прикрытия из современных средств — мы физически и финансово не потянем. И нам никто этого не подарит, — подчеркнул заместитель командующего Воздушными силами.

Павел Елизаров сравнил Шахед с тараканом: вроде бы простой, но очень назойливый.

В январе министр обороны Михаил Федоров заявил, что в 2025 году Россия запустила по Украине до 100 тыс. беспилотников типа Шахед и других типов. Повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, зафиксированы сотни попаданий в жилые дома, есть многочисленные жертвы. Именно поэтому Минобороны меняет подход к защите неба.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Донецкой области на двух стратегически важных направлениях создают более 25 км системы защиты от дронов.

Источник : Українська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.