Атака безпілотника призвела до тимчасового призупинення переробки нафти Московським нафтопереробним заводом.

Про це з посиланням на власні анонімні джерела пише Reuters.

Атака на Московський НПЗ: що відомо

Зазначається, що йдеться про атаку на Московський НПЗ українського дрона, що відбулася 17 травня.

Джерела стверджують, що удар нібито не призвів до критичних пошкоджень технологічного обладнання, однак довелося тимчасово призупинити роботу підприємства “для зниження можливих ризиків”.

Зазначається, що відновлення повноцінної роботи заводу може зайняти декілька днів.

Московський мер Сергій Собянін раніше підтвердив падіння БпЛА біля НПЗ Москви, внаслідок чого, за його словами, постраждало 12 осіб.

– Внаслідок удару постраждали дванадцять осіб, переважно будівельники біля вхідних воріт заводу. Основна технологія нафтопереробного заводу залишається неушкодженою, – сказав Собянін.

Зауважимо, що Московський нафтопереробний завод розташований на південному сході російської столиці і вважається одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання палива в Москву та регіон.

Підприємство знаходиться у власності компанії Газпромнефть, там ситуацію поки що не коментували.

Джерела журналістів стверджують, що у 2024 році завод переробив близько 11,6 мільйона тонн нафти.

Також підприємство виробило 2,9 мільйона тонн бензину, 3,2 мільйона тонн дизельного палива і 1,3 мільйона тонн бітуму.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що вночі було атаковано нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області.

