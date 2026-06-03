Для диалога между Россией и Европой по Украине постепенно открывается окно возможностей, хотя до начала переговоров, вероятно, пройдет еще несколько месяцев.

Об этом во время брифинга в среду заявил представитель правительства Германии, пишет Reuters.

Переговоры между Европой и Россией: что известно

Чиновник, попросивший не называть его имени, отметил, что чрезвычайно важно создать эффективный формат диалога, который европейцы будут считать легитимным.

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Также пока неясно, кто возглавит такие переговоры. В то же время чиновник подчеркнул, что есть веские основания полагать, что группа E3 — Германия, Франция и Великобритания — и в дальнейшем будет играть важную роль в этом вопросе.

В этом году продвижение российских войск замедлилось. Украинские силы усиливают давление как непосредственно на поле боя, так и благодаря активизации кампании дальнобойных ударов по территории России.

В среду, 3 июня, прогремели взрывы в Санкт-Петербурге накануне ежегодного экономического форума президента РФ Владимира Путина.

Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Владимира Зеленского, заявил, что достижение соглашения о завершении войны к зиме является “реалистичным”.

— Немецкий чиновник отметил, что последние боевые действия свидетельствуют о том, что для достижения момента, когда переговоры могут начаться, потребуются месяцы, а не недели, — пишет издание.

Он также подчеркнул, что ключевым является обеспечение проведения таких переговоров в полном согласии с Украиной.

Координация с Соединенными Штатами, а не конкуренция с ними, должна оставаться основным принципом, сказал чиновник.

По его словам, это особенно важно с учетом того, что переговоры при посредничестве Вашингтона зашли в тупик, поскольку США сосредоточили внимание на Иране.

Также необходимо сохранять тесное взаимодействие с европейскими партнерами.

Германия и другие европейские правительства отвергли предложение Владимира Путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер мог бы представлять их на возможных будущих переговорах с Москвой.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что необходимо найти возможности для дипломатии и сесть за стол переговоров с РФ до следующей зимы.

По его словам, с декабря РФ утратила инициативу на фронте и не может оккупировать за месяц больше территории, чем Украина освобождает.

18 мая издание Politico сообщило, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно возможного представителя для переговоров с Россией, однако согласовать единую кандидатуру пока не удалось.

Среди потенциальных претендентов называли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая не поддержала такую идею, президента Финляндии Александра Стубба, который выразил готовность взять на себя эту роль, а также экс-главу правительства Италии Марио Драги.

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