Для діалогу між Росією та Європою щодо України поступово відкривається вікно можливостей, хоча до початку переговорів, імовірно, мине ще кілька місяців.

Про це під час брифінгу в середу заявив представник уряду Німеччини, пише Reuters.

Переговори між Європою та Росією: що відомо

Посадовець, який попросив не називати його імені, зазначив, що надзвичайно важливо створити ефективний формат діалогу, який європейці вважатимуть легітимним.

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Також поки що незрозуміло, хто очолить такі переговори. Водночас чиновник наголосив, що є вагомі підстави вважати, що група E3 – Німеччина, Франція та Велика Британія – й надалі відіграватиме важливу роль у цьому питанні.

Цьогоріч просування російських військ сповільнилося. Українські сили посилюють тиск як безпосередньо на полі бою, так і завдяки активізації кампанії далекобійних ударів по території Росії.

У середу, 3 червня, пролунали вибухи у Санкт-Петербурзі напередодні щорічного економічного форуму президента РФ Володимира Путіна.

Кирило Буданов, керівник Офісу президента Володимира Зеленського, заявив, що досягнення угоди про завершення війни до зими є “реалістичним”.

– Німецький посадовець зазначив, останні бойові дії свідчать про те, що для досягнення моменту, коли переговори можуть розпочатися, знадобляться місяці, а не тижні, – пише видання.

Він також наголосив, що ключовим є забезпечення проведення таких переговорів у повній згоді з Україною.

Координація зі Сполученими Штатами, а не конкуренція з ними, повинна залишатися основним принципом, сказав чиновник.

За його словами, це особливо важливо з огляду на те, що переговори за посередництва Вашингтона зайшли в глухий кут, оскільки США зосередили увагу на Ірані.

Також необхідно зберігати тісну взаємодію з європейськими партнерами.

Німеччина та інші європейські уряди відкинули пропозицію Володимира Путіна про те, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер міг би представляти їх на можливих майбутніх переговорах із Москвою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно знайти можливості для дипломатії та сісти за стіл переговорів із РФ до наступної зими.

За його словами, з грудня РФ втратила ініціативу на фронті і не може окупувати за місяць більше території, чим Україна звільняє.

18 травня видання Politico повідомило, що в ЄС тривають дискусії щодо можливого представника для переговорів із Росією, однак узгодити єдину кандидатуру наразі не вдалося.

Серед потенційних претендентів називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка не підтримала таку ідею, президента Фінляндії Александра Стубба, який висловив готовність взяти на себе цю роль, а також ексглаву уряду Італії Маріо Драгі.

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