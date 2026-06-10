Сполучені Штати вночі проти 10 червня завдали серії ударів по Ірану у відповідь на збиття ним американського вертольота AH-64 Apache.

Іранські військові натомість оголосили про удари по американських базах у регіоні.

Про це повідомляють Центральне командування США (CENTCOM), Axios та Politico.

Зараз дивляться

Обмін ударами між Іраном та США: що відомо

Зазначається, що сили CENTCOM завдали ударів по іранській системі ППО, наземних пунктах управління та радіолокаційних станціях спостереження поблизу Ормузької протоки, використовуючи високоточні боєприпаси з винищувачів ВПС та ВМС США.

У Центрі наголосили, що ця операція стала пропорційною відповіддю на дії Ірану.

Своєю чергою Корпус вартових ісламської революції зауважив, що США атакували кілька об’єктів у містах Джаск, Сірік та Кешм. Удари пошкодили телекомунікаційну вежу в Сіріку та знищили два резервуари для води в районі Бемані цього міста.

Вони повідомили, що атакували у відповідь бази у Йорданії та Кувейті. Речник короля Бахрейну зазначив, що ППО його країни відбила іранські атаки.

За словами американського посадовця, Іран випустив щонайменше чотири балістичні ракети та кілька безпілотників.

Трамп вважає, що угода з Іраном все ще можлива: деталі

За інформацією анонімного високопосадовця Білого дому, американський лідер Дональд Трамп все ще вважає, що укладення мирної угоди з Іраном наближається.

Він наголосив, що “наразі ситуація щодо угоди не змінилася”, а її укладення “уже близько”.

Так, адміністрація Трампа стверджує, що це все лише невеличка перешкода на шляху до миру, а не відновлення воєнних дій.

Однак обидві країни вже кілька тижнів обмінюються пропозиціями щодо миру, не досягаючи згоди, і Трамп неодноразово заявляв, що угода вже близько.

Нагадаємо, у квітні Іран також збивав американський вертоліт Blackhawk, який прямував для порятунку членів екіпажу збитого винищувача F-15 США.

Попри влучання, вертоліт зміг перетнути кордон із південним Іраком, члени екіпажу не постраждали.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.