Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Гойби, проведет следующие четыре года за решеткой. Окружной суд Осло признал его виновным по двум эпизодам изнасилования.

Приговор вынесли после судебного процесса, который длился семь недель и привлек значительное внимание норвежского общества.

Во время рассмотрения дела суд изучал обвинения в сексуальном насилии, избиениях, угрозах, нарушении запретительных предписаний, преступлениях, связанных с наркотиками, а также нарушениях правил дорожного движения.

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Приговор для сына кронпринцессы

Суд признал Мариуса Борга Гойби виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании. Также его осудили за нападение на бывшую девушку Нору Хаукланд, угрозы и ряд нарушений, связанных с управлением автомобилем.

В то же время по двум другим обвинениям в изнасиловании суд его оправдал. Один из пунктов обвинения, касавшийся нарушения запретительного предписания, также был отменен.

Судья Йон Свердруп Эфьестад рассматривал доказательства по 40 пунктам обвинения. Среди материалов дела были более 800 сообщений, а также видеозаписи интимного характера, которые, по данным следствия, сделал сам обвиняемый.

Во время слушаний также сообщалось, что один из случаев изнасилования произошел в подвальном помещении резиденции семьи кронпринца.

Сам Мариус Борг Гойби отрицал самые тяжкие обвинения, хотя признал часть менее серьезных правонарушений.

Приговор огласили без присутствия подсудимого

На момент оглашения решения суда Мариус Борг Гойби не присутствовал в зале заседаний. Он присоединился к слушанию по видеосвязи.

Это дело называют одним из самых громких для норвежской монархии за последние десятилетия. Мариус Борг Гойби не имеет королевского титула и не выполняет официальных обязанностей, однако с детства находится в центре внимания общественности.

Ему было четыре года, когда его мать Метте-Марит в 2001 году вышла замуж за кронпринца Хокона.

Ухудшение состояния здоровья кронпринцессы

Оглашение приговора произошло на фоне сложной ситуации в королевской семье. Кронпринцесса Метте-Марит страдает легочным фиброзом — прогрессирующим заболеванием легких, которое затрудняет дыхание.

В начале июня ее внесли в национальный список ожидания на трансплантацию легких после ухудшения состояния здоровья.

На прошлой неделе суд первой инстанции разрешил Мариусу Боргу Гойби временно выйти из-под стражи, чтобы он мог провести время с матерью. Однако прокуратура обжаловала это решение, и суд высшей инстанции его отменил. В результате подсудимый остался под стражей до оглашения приговора.

В последнее время норвежская королевская семья также оказалась в центре дополнительного внимания из-за упоминаний о прошлых контактах Метте-Марит с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, что усилило общественный резонанс вокруг дела.

Источник : Daily Mail

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