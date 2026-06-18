Президент Франції Еммануель Макрон досяг дипломатичного прориву на саміті G7 та переконав президента США Дональда Трампа підтримати спільну декларацію щодо України та подальшу військову підтримку Києва.

Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох представників країн G7.

Макрон переконував Трампа підтримати спільну декларацію щодо України: що відомо

За даними видання, напередодні саміту серед союзників були побоювання, що зустріч завершиться без узгоджених рішень щодо України або навіть достроковим від’їздом президента США.

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Втім, Макрон як господар саміту побудував переговорний процес так, щоб адаптувати аргументи союзників до підходу Трампа у міжнародній політиці.

Під час закритої вечері лідери G7 переконували президента США, що Україна не програє війну, тоді як Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей і дедалі більше переходить до ударів по цивільній інфраструктурі.

Окремо союзники наголошували на тому, що Москва не демонструє ознак готовності до переговорів.

За словами одного з дипломатів, лідери навмисно формували аргументи у зрозумілій для Трампа логіці сили та результату.

Додатковим елементом став виступ президента України Володимира Зеленського, який продемонстрував Трампу фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі.

За словами співрозмовників Politico, це також вплинуло на атмосферу переговорів.

У результаті, як зазначає видання, Трамп погодився підтримати підсумкову позицію саміту щодо України.

Нагадаємо, що після завершення саміту G7 президент України Володимир Зеленський провів спільну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, розмова стала підсумком переговорів, які відбулися під час саміту, та була присвячена подальшій координації дій союзників.

Президент назвав її “важливою координаційною розмовою, яка може багато змінити”.

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