Германия намерена выступить за новые обязательства по финансовой поддержке Украины со стороны европейских партнеров на саммите НАТО на следующей неделе.

Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, пишет издание ntv.

Что сказал Мерц о новом финансировании Украины

– Немецкое правительство предлагает, чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя новые финансовые обязательства перед Киевом, – заявил Мерц.

Он также выразил надежду, что в Москве сделают из этой информации правильные выводы, благодаря которым можно будет разблокировать переговоры о прекращении огня.

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Немецкий канцлер подчеркнул, что союзники не отступят от поддержки Украины, поэтому теперь только от российского лидера Владимира Путина будет зависеть, состоятся ли переговоры и закончится ли война.

Напомним, Федоров призвал ЕС направить 6,6 млрд евро из Фонда мира на оборону Украины.

Также он заявил, что Украина планирует нарастить производство дронов, ракет и оборонных технологий, чтобы сдержать российские наступления.

Киев призывает союзников быстрее профинансировать новую волну военной помощи, чтобы использовать “окно возможностей” до адаптации РФ.

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