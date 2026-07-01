Німеччина збирається виступити за нові зобов’язання фінансової підтримки України з боку європейських партнерів на саміті НАТО наступного тижня.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц, пише видання ntv.

Що сказав Мерц про нове фінансування України

– Німецький уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов’язання перед Києвом, – заявив Мерц.

Він також висловив сподівання, що в Москві зроблять з цієї інформації правильні висновки, завдяки яким можна буде розблокувати переговори про припинення вогню.

Зараз дивляться

Німецький канцлер наголосив, що союзники не відступлять від підтримки України, тож тепер тільки від російського правителя Володимира Путіна залежитиме, чи відбудуться переговори та чи закінчиться війна.

Нагадаємо, Федоров закликав ЄС спрямувати €6,6 млрд із Фонду миру на оборону України.

Також він заявив, що Україна планує масштабувати виробництво дронів, ракет і оборонних технологій, щоб стримати російські наступи.

Київ закликає союзників швидше фінансувати нову хвилю військової допомоги, щоб використати “вікно можливостей” до адаптації РФ.

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