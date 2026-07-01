Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до європейських партнерів із закликом спрямувати €6,6 млрд з Європейського фонду миру (European Peace Facility) на фінансування оборонних потреб України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист Михайла Федорова, який опинився у розпорядженні агентства.

Федоров закликав спрямувати €6,6 млрд на оборону України: що відомо

За інформацією Reuters, лист датований 26 червня. Кому саме його адресовано, агентство не уточнює.

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У документі Федоров зазначає, що загальні оборонні потреби України у 2026 році становлять близько €136 млрд.

Із цієї суми український бюджет, за його словами, здатен профінансувати близько €53 млрд.

Ще €28,3 млрд Україна розраховує отримати в межах макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Втім, навіть за умови отримання цих коштів значна частина оборонних потреб держави залишатиметься непокритою.

Саме тому, як зазначив Федоров, €6,6 млрд з Європейського фонду миру можуть стати одним із найважливіших внесків ЄС у зміцнення обороноздатності України.

— Кошти з Європейського фонду миру можуть стати одним з найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року, але лише якщо ці ресурси спрямуються туди, де вони можуть генерувати найбільший і найбільш безпосередній військовий ефект, — йдеться у листі.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу якнайшвидше розблокувати близько €6 млрд у межах European Peace Facility та спрямувати ці кошти на підтримку України.

За словами глави держави, фінансування варто використати насамперед для посилення протиповітряної оборони, закупівлі далекобійного озброєння та захисту енергетичної інфраструктури.

Водночас 30 червня Україна отримала від Європейського Союзу ще €3,9 млрд у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, зокрема виробництва українських безпілотників, посилення оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових постачань для потреб фронту.

Джерело : УНІАН

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