Россия впервые за долгое время начала морской импорт бензина из Индии на фоне дефицита топлива и сокращения производства после ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

По данным Reuters, Москва также планирует увеличить закупки бензина в других странах, в частности в Беларуси.

Топливный кризис в России: что известно

Отмечается, что источник издания в отрасли сообщил, что как минимум 60 тыс. метрических тонн бензина было отправлено из Индии в Россию. Другой источник сообщил, что было отправлено два танкера по 30–40 тыс. тонн каждый.

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На данный момент информация о том, какой именно индийский нефтеперерабатывающий завод будет поставлять бензин в Россию, неизвестна.

В то же время еще один источник сообщил, что в целом Россия планирует импортировать 400 тыс. тонн бензина из разных стран ежемесячно, в частности из соседней Беларуси, которая уже экспортирует топливо в Россию.

Россия потребляет не менее 110 тыс. тонн бензина в день летом, ведь в этот сезон «спрос на топливо высок».

Журналисты подсчитали, что Беларусь почти втрое увеличила железнодорожные поставки бензина в Россию до более чем 70 тыс. тонн в первой половине июня по сравнению с первой половиной мая.

Между тем российский парламент на прошлой неделе одобрил поправки к Налоговому кодексу, направленные на решение проблемы дефицита топлива, вызванного атаками украинских беспилотников.

Также там предлагаются субсидии на импорт топлива, однако их размер привязан к ценам на поставки в Индию.

В издании подчеркнули, что импорт сырой нефти из России в Индию вырос до рекордно высокого уровня в июне, поскольку нефтеперерабатывающие заводы скупали российскую нефть, чтобы смягчить последствия закрытия Ормузского пролива.

Данные Kpler свидетельствуют, что российская нефть составляла более половины общего импорта Индии в июне по сравнению с 36,5% в мае.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, получала около 2,70 миллиона баррелей нефти в день из России в июне.

Напомним, в России углубляется топливный кризис, который уже начал сказываться не только на ценах на заправках, но и на повседневной жизни людей.

В ряде регионов страны власти ограничивают продажу бензина, часть АЗС прекращает обслуживать частных водителей, а правоохранители начали задерживать тех, кого подозревают в перепродаже топлива.

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