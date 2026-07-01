Росія вперше за тривалий час розпочала морський імпорт бензину з Індії на тлі дефіциту палива та скорочення виробництва після ударів по нафтопереробній інфраструктурі.

За даними Reuters, Москва також планує збільшити закупівлі бензину в інших країнах, зокрема в Білорусі.

Паливна криза в Росії: що відомо

Зазначається, що джерело видання в галузі повідомило, що щонайменше 60 тис. метричних тонн бензину було відправлено з Індії до Росії. Інше джерело повідомило, що було відправлено два танкери по 30-40 тис. тонн кожен.

Наразі інформація про те, який саме індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин до Росії, невідома.

Зараз дивляться

Водночас ще одне джерело повідомило, що загалом Росія планує імпортувати 400 тис. тонн бензину з різних країн щомісяця, зокрема із сусідньої Білорусі, яка вже експортує паливо до Росії.

Росія споживає щонайменше по 110 тис. тонн бензину на день влітку, адже в цей сезон “попит на паливо є високим”.

Журналісти підрахували, що Білорусь майже втричі збільшила залізничні поставки бензину до Росії до понад 70 тис. тонн у першій половині червня порівняно з першою половиною травня.

Тим часом російський парламент минулого тижня схвалив поправки до податкового кодексу, які були спрямовані на вирішення проблеми дефіциту палива, спричиненого атками українських безпілотників.

Також там пропонують субсидії на імпорт палива, однак їх вартість прив’язали до цін на доставку в Індію.

У виданні наголосили, що імпорт сирої нафти з Росії до Індії зріс до рекордно високого рівня в червні, оскільки нафтопереробні заводи скуповували російські барелі, щоб пом’якшити вплив закриття Ормузької протоки.

Дані Kpler свідчать, що російська нафта становила понад половину загального імпорту Індії в червні, порівняно з 36,5% у травні.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, отримувала близько 2,70 мільйона барелів нафти на день з Росії в червні.

Нагадаємо, у Росії поглиблюється паливна криза, яка вже почала впливати не лише на ціни на заправках, а й на повсякденне життя людей.

У низці регіонів країни влада обмежує продаж бензину, частина АЗС припиняє обслуговувати приватних водіїв, а правоохоронці почали затримувати тих, кого підозрюють у перепродажі пального.

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