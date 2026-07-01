Украина расширила дальность и масштабы ракетных ударов по территории России. По этой причине ракетную опасность в этом году объявляли почти в половине регионов РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Украина расширяет географию ракетных ударов по России

Только за прошлую неделю угрозу ракетного удара объявили как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа к юго-востоку от Москвы, в Астраханской области на юге страны и как минимум в четырёх регионах Северного Кавказа.

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Подобные предупреждения также звучали в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях центральной России.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 июля, сообщил в сети X, что Украина во второй раз нанесла удар по Уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному более чем в 1300 километрах от линии фронта.

Также был нанесён удар по военно-промышленному объекту в Пензенской области, который производит компоненты для ракет.

Масштабы и география атак свидетельствуют о том, насколько изменились украинская тактика и возможности наносить удары на большие расстояния.

Киев пытается перенести войну на территорию РФ и усиливает давление на Владимира Путина, чтобы заставить его начать мирные переговоры после более чем четырёх лет боевых действий.

В начале войны предупреждения о ракетной опасности в основном объявляли только в российских регионах, граничащих с Украиной, а также на оккупированных Россией украинских территориях.

Однако в этом году тревогу как минимум один раз объявляли в регионах, где проживает более 70% населения России. Об этом свидетельствует анализ Bloomberg, основанный на заявлениях региональных властей.

Омская область в Западной Сибири, расположенная почти в 3 000 километрах к востоку от украинской границы, впервые объявила ракетную опасность в июне. Также впервые такие предупреждения прозвучали по всему Уральскому региону.

В Самаре, городе с населением около 1,2 млн человек на реке Волге, во время одной из тревог на этой неделе временно остановили наземный общественный транспорт, метро продолжало работать как общественное укрытие.

На прошлой неделе в результате ракетного удара по Воронежской области, граничащей с Украиной, погибли пять человек.

С тех пор местные власти почти ежедневно объявляют воздушную тревогу. Во время атаки на Волгоградскую область в выходные, при которой, по данным Украины, использовались новые ракеты Flamingo, также погибли два человека.

Новгородская и Псковская области на северо-западе России на этой неделе впервые объявили ракетную опасность с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Ракеты Flamingo усиливают дальнобойные возможности Украины

Украина все активнее использует дальнобойные крылатые ракеты собственной разработки в дополнение к постоянно расширяющемуся флоту ударных беспилотников.

Это дает Киеву возможность поражать военные и промышленные объекты на значительно большей глубине территории России.

В мае Зеленский заявил, что крылатые ракеты Flamingo впервые преодолели более 1 500 километров, чтобы нанести удар по оборонному предприятию в Чебоксарах — столице Чувашской Республики в Приволжском федеральном округе, где производят навигационные компоненты.

— Это свидетельствует о существенной эволюции украинской кампании дальнобойных ударов, — заявил старший научный сотрудник по военной авиации Международного института стратегических исследований Дуглас Барри. Flamingo обеспечивает возможность наносить удары глубоко по территории России, используя мощную боевую часть.

По словам Барри, способность атаковать объекты критической инфраструктуры России с помощью дальнобойных ударных беспилотников и крылатых ракет “приводит к повреждению элементов российской военной промышленности, наносит удар по экономике и демонстрирует российскому обществу, что война против Украины имеет свою цену”.

По его мнению, это должно усилить давление на Кремль, однако станет ли Путин более готовым к переговорам — остаётся открытым вопросом.

Развитие украинской ракетной программы

К концу июня почти все российские регионы сообщали либо о нормировании топлива, либо о перебоях с поставками бензина после недавних украинских ударов беспилотниками по ключевым нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых некоторые предприятия были вынуждены временно прекратить работу.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае России продолжался уже вторые сутки после масштабной атаки украинских беспилотников и ракет в воскресенье, сообщили местные власти.

По их данным, удар с применением 110 беспилотников и пяти крылатых ракет Flamingo по району, где расположен завод, стал крупнейшим с начала войны. В результате атаки погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.

— Украина часто пытается перегрузить российскую систему противовоздушной обороны беспилотниками, чтобы крылатые ракеты смогли прорваться к целям, — отметил военный аналитик Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Сэм Крэнни-Эванс.

Украина начала производство ракет Flamingo в прошлом году и утверждает, что дальность их полета составляет до 3 000 километров.

Это потенциально позволяет поражать цели почти на всей территории европейской части России и, теоретически, даже за Уральскими горами.

Нептун — первая украинская дальнобойная крылатая ракета собственной разработки — первоначально создавалась как противокорабельное оружие и была использована для потопления крейсера Москва, флагмана Черноморского флота России, в 2022 году.

После модернизации ракета способна поражать наземные цели на расстоянии до 1 000 километров.

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