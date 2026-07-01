Україна розширила дальність і масштаби ракетних ударів по території Росії. З цієї причини ракетну небезпеку оголошували цього року майже в половині регіонів РФ.

Про це пише Bloomberg.

Україна розширює географію ракетних ударів по Росії

Лише за минулий тиждень загрозу ракетного удару оголосили щонайменше у п’яти регіонах Приволзького федерального округу на південний схід від Москви, в Астраханській області на півдні країни та щонайменше у чотирьох регіонах Північного Кавказу.

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Подібні попередження також лунали в Московській, Володимирській, Тамбовській, Орловській та Липецькій областях центральної Росії.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 1 липня, повідомив у мережі X, що Україна вдруге завдала удару по Уфимському нафтопереробному заводу, розташованому більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту.

Також було завдано удару по військово-промисловому об’єкту в Пензенській області, який виробляє компоненти для ракет.

Масштаби та географія атак свідчать про те, наскільки змінилися українська тактика та можливості завдавати ударів на великі відстані.

Київ намагається перенести війну на територію РФ та посилює тиск на Володимира Путіна, щоб змусити його розпочати мирні переговори після понад чотирьох років бойових дій.

На початку війни попередження про ракетну небезпеку здебільшого оголошували лише в російських регіонах, що межують з Україною, а також на окупованих Росією українських територіях.

Однак цього року тривогу щонайменше один раз оголошували в регіонах, де проживає понад 70% населення Росії. Про це свідчить аналіз Bloomberg, заснований на заявах регіональної влади.

Омська область у Західному Сибіру, розташована майже за 3 000 кілометрів на схід від українського кордону, вперше оголосила ракетну небезпеку в червні. Також уперше такі попередження пролунали по всьому Уральському регіону.

У Самарі, місті з населенням близько 1,2 млн осіб на річці Волзі, під час однієї з тривог цього тижня тимчасово зупинили наземний громадський транспорт, метро продовжувало працювати як громадське укриття.

Минулого тижня внаслідок ракетного удару по Воронезькій області, що межує з Україною, загинули п’ятеро людей.

Відтоді місцева влада майже щодня оголошує повітряну тривогу. Під час атаки на Волгоградську область у вихідні, в якій, за даними України, використовували нові ракети Flamingo, також загинули двоє людей.

Новгородська та Псковська області на північному заході Росії цього тижня вперше оголосили ракетну небезпеку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Ракети Flamingo посилюють далекобійні можливості України

Україна дедалі активніше використовує далекобійні крилаті ракети власної розробки як доповнення до флоту ударних безпілотників, що постійно розширюється.

Це дає Києву можливість уражати військові та промислові об’єкти на значно більшій глибині території Росії.

У травні Зеленський заявив, що крилаті ракети Flamingo вперше подолали понад 1 500 кілометрів, щоб завдати удару по оборонному підприємству в Чебоксарах – столиці Чуваської Республіки у Приволзькому федеральному окрузі, де виробляють навігаційні компоненти.

– Це свідчить про суттєву еволюцію української кампанії далекобійних ударів, – заявив старший науковий співробітник з військової авіації Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі. Flamingo забезпечує можливість завдавати ударів глибоко по території Росії, використовуючи потужну бойову частину.

За словами Баррі, здатність атакувати об’єкти критичної інфраструктури Росії за допомогою далекобійних ударних безпілотників і крилатих ракет “призводить до пошкодження елементів російської військової промисловості, завдає удару по економіці та демонструє російському суспільству, що війна проти України має свою ціну”.

На його думку, це має посилити тиск на Кремль, однак чи стане Путін більш готовим до переговорів – залишається відкритим питанням.

Розвиток української ракетної програми

До кінця червня майже всі російські регіони повідомляли або про нормування пального, або про перебої з постачанням бензину після нещодавніх українських ударів безпілотниками по ключових нафтопереробних заводах, через які деякі підприємства були змушені тимчасово припинити роботу.

Пожежа на нафтопереробному заводі у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії тривала вже другу добу після масштабної атаки українських безпілотників і ракет у неділю, повідомила місцева влада.

За її даними, удар із застосуванням 110 безпілотників і п’яти крилатих ракет Flamingo по району, де розташований завод, став найбільшим від початку війни. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.

– Україна часто намагається перевантажити російську систему протиповітряної оборони безпілотниками, щоб крилаті ракети могли прорватися до цілей, – зазначив військовий аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Сем Кренні-Еванс.

Україна розпочала виробництво ракет Flamingo торік і стверджує, що дальність їхнього польоту становить до 3 000 кілометрів.

Це потенційно дозволяє уражати цілі майже на всій території європейської частини Росії та, теоретично, навіть за Уральськими горами.

Нептун – перша українська далекобійна крилата ракета власної розробки – спочатку створювалася як протикорабельна зброя і була використана для потоплення крейсера Москва, флагмана Чорноморського флоту Росії, у 2022 році.

Після модернізації ракета здатна уражати наземні цілі на відстані до 1000 кілометрів.

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