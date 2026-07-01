Европейский Союз не будет менять курс в отношении поддержки Украины и продолжит оказывать давление на Россию в течение следующих шести месяцев.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта во время церемонии начала председательства Ирландии в Совете ЕС в среду, 1 июля.

ЕС в дальнейшем будет поддерживать Украину — Кошта

Глава Евросовета отметил, что в период председательства Ирландии партнеры продолжат реализовывать двойную стратегию, которая предусматривает поддержку Киева и усиление давления на Россию.

Сейчас смотрят

Такой подход необходим для достижения справедливого и длительного мира в Украине.

Он подчеркнул, что европейские ценности и безопасность сейчас проходят испытание в непростых геополитических условиях.

Однако Европейский Союз остается приверженным принципам международного права.

По мнению Кошты, Ирландия, которая последовательно отстаивает международный порядок, является именно той страной, которая должна возглавить Совет ЕС в этот период.

Он также отметил, что ситуация на фронте меняется благодаря мужеству украинских военных. В этом также сыграли роль европейская поддержка и непрерывное давление на Москву.

— Россия должна понять, что время не на ее стороне. И что она должна перейти с поля боя за стол переговоров, — подчеркнул глава Евросовета.

Ротация стран, председательствующих в Совете ЕС, происходит каждые шесть месяцев. Ирландия взяла на себя эти полномочия и начала исполнение обязанностей председательствующей страны.

Ранее издание Bloomberg писало, что Антониу Кошта контактировал с Кремлем, чтобы привлечь российского диктатора Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.