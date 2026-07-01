Європейський Союз не змінюватиме курс щодо підтримки України та продовжить чинити тиск на Росію протягом наступних шести місяців.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта під час церемонії початку головування Ірландії в Раді ЄС у середу, 1 липня.

ЄС надалі підтримуватиме Україну – Кошта

Глава Євроради зазначив, що в період головування Ірландії партнери й надалі реалізовуватимуть подвійну стратегію, яка передбачає підтримку Києва та посилення тиску на Росію.

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Такий підхід є необхідним для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Він наголосив, що європейські цінності та безпека нині проходять випробування в непростих геополітичних умовах.

Однак Європейський Союз залишається відданим принципам міжнародного права.

На думку Кошти, Ірландія, яка послідовно відстоює міжнародний порядок, є саме тією країною, що має очолити Раду ЄС у цей період.

Він також зазначив, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності українських військових. У цьому також відіграли роль європейська підтримка та безперервний тиск на Москву.

– Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці. І що вона повинна перейти з поля бою за стіл переговорів, – наголосив очільник Євроради.

Ротація країн, які головують у Раді ЄС, відбувається кожні шість місяців. Ірландія перебрала на себе ці повноваження та розпочала виконання обов’язків головуючої країни.

Раніше видання Bloomberg писало, що Антоніу Кошта мав контакти з Кремлем, щоб залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

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