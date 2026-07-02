Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной российской атаки на Киев призвал международных партнеров срочно принять три решения: о передаче Украине дополнительных систем ПВО, ужесточении санкций против России и увеличении помощи украинскому государству.

Об этом он написал в соцсети X.

Реакция Сибиги на атаку на Киев 2 июля

По словам главы МИД, после ночи, которую он назвал “ночью ужаса для Киева”, главная просьба Украины к союзникам — как можно скорее усилить противовоздушную оборону.

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– Не откладывайте решения по противовоздушной обороне для Украины. Это наша главная просьба к партнерам после того, как Киев пережил ночь ужаса, – подчеркнул Сибига.

Он отметил, что Россия применила против столицы все типы ракет и ударных дронов.

Министр напомнил, что в результате атаки погибли как минимум 10 человек, однако эта цифра может вырасти, ведь спасательные работы продолжаются.

По словам Сибиги, российские войска целенаправленно наносили удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

– Военный преступник Путин способен вести только подлую террористическую войну против мирного населения, женщин и детей. В войне против Сил обороны Украины он не может добиться никакого результата, – заявил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что Украина уже информирует всех международных партнеров и международные организации об очередном российском ударе, ведь такие атаки являются тяжкими военными преступлениями и требуют надлежащей международной реакции.

Во второй день рабочего визита в Японию Сибига планирует отдельно поднять вопрос о ночном ударе по Киеву и необходимости увеличения помощи Украине.

Каких решений Украина ждет от партнеров

Глава МИД подчеркнул, что международная реакция не должна ограничиваться лишь заявлениями с осуждением.

По его словам, Украине уже сейчас нужны новые решения по передаче систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Кроме того, он призвал союзников усилить санкционное давление на Россию, а также увеличить поддержку Украины, в частности в сфере энергетики.

– Решения по системам ПВО и ракетам для Украины нужны сейчас, а не позже. Решения об усилении санкционного давления на Россию нужны сейчас, а не позже. Решения об увеличении поддержки Украины, включая помощь в энергетике, нужны сейчас, а не позже, – подчеркнул Сибига.

Отдельно глава МИД раскритиковал попытки объяснить массированные российские обстрелы Украины ответом на украинские дальнобойные удары по военным объектам РФ.

Он подчеркнул, что такие утверждения неприемлемы, ведь в этой войне есть четкое разграничение между агрессором и государством, которое защищается.

– У России нет никакого права наносить удары по Украине. В то же время Украина имеет полное право защищаться в соответствии со статьей 51 Устава ООН и наносить удары по законным военным целям на территории России, – заявил Сибига.

Министр призвал международное сообщество не приравнивать страну-агрессора к государству, которое защищается, и не оправдывать преступления, которые, по его словам, не могут иметь никакого оправдания.

Напомним, что в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.

Под ударами оказались семь районов столицы, где были повреждены жилые дома, отель, рынок, подстанция скорой медицинской помощи, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По данным ГСЧС, в Киеве пострадали более 30 объектов. По состоянию на утро было известно о как минимум 13 погибших и 86 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

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