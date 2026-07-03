В Белгороде после ракетного удара по Мичуринской ТЭЦ частично отключились свет и вода. Также сообщается о проблемах со связью и интернетом.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ и Astra.

Атака на Белгород 3 июля: последствия

По словам губернатора Белгородской области Александра Шуваева, утром Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару.

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Он уверяет, что некоторые ракеты российские силы ПВО якобы сбили, но некоторые все же достигли цели. В результате атаки погибла женщина. Еще одна получила ранения.

Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с электричеством и водой.

Аналитики Astra сообщают, что удар пришелся на станционную подстанцию 110 кВ Мичуринской ГТ ТЭЦ.

ГТ ТЭЦ Мичуринская уже подвергалась атаке в феврале этого года.

2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по Кстовскому НПЗ, который обеспечивал около трети потребностей Москвы в топливе. Также были атакованы склад БПЛА, командный пункт и железнодорожный мост через Северский Донец.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте отметил, что объемы производства на российских нефтеперерабатывающих заводах сократились примерно на треть после украинских ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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