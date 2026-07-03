У Бєлгороді після ракетної атаки на Мічурінську ТЕЦ частково зникли світло та вода. Також повідомляють про проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ та Astra.

Атака на Бєлгород 3 липня: наслідки

За словами губернатора Бєлгородської області Олександра Шуваєва, вранці Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали ракетного удару.

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Він запевняє, що деякі ракети російські сили ППО нібито збили, але деякі все ж досягли цілі. Через атаку загинула жінка. Ще одна дістала поранення.

Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У низці муніципалітетів зафіксовано перебої зі світлом та водою.

Аналітики Astra повідомляють, що удар припав на станційну підстанцію 110 кВ Мічурінської ГТ ТЕЦ.

ГТ ТЕЦ Мічурінська вже зазнавала атаки в лютому цього року.

2 липня Сили оборони України уразили Кстовський НПЗ, який забезпечував близько третини потреб Москви у пальному. Також атаковано склад БпЛА, командний пункт та залізничний міст через Сіверський Донець.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що обсяги виробництва на російських нафтопереробних заводах скоротилися приблизно на третину після українських ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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