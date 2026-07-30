В ночь на 30 июля Россия совершила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Взрывы раздались в нескольких регионах, а больше всего пострадали Киев, Львов и Радушное.

Из-за угрозы у польской границы в соседней Польше подняли боевую авиацию, а в Люблинском воеводстве включили сирены воздушной тревоги.

Позже польские военные сообщили, что один из воздушных объектов приблизился к государственной границе, а потом в воздушном пространстве Польши зафиксировали еще один неизвестный объект.

Сейчас смотрят

Для его перехвата был поднят истребитель F-16, однако цель исчезла с радаров. По предварительным данным польской стороны, вероятное место падения объекта было обнаружено вблизи населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время ночной атаки российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши.

После инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное координационное совещание с участием министра обороны и профильных служб. Он подтвердил на совещании, что во время массированной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Польши залетела, а затем рухнула российская стратегическая ракета Х-101.

Где находится Люблин, насколько близко он расположен к украинской границе, читайте в нашем материале.

Люблин: расположение на карте

Люблин – один из крупных городов восточной Польши и административный центр Люблинского воеводства. Город расположен недалеко от украинской границы, поэтому именно он одним из первых реагирует на воздушные угрозы, возникающие во время массированных российских атак по западным областям Украины.

Если посмотреть Люблин на карте Польши, то можно увидеть, что город лежит между Варшавой и украинской границей. Благодаря своему расположению оно является одним из основных транспортных и логистических центров восточной части страны.

Люблин на карте: какое расстояние до Украины

Расстояние от Люблина до границы Украины составляет около 90-100 км автомобильными дорогами. Расстояние зависит от выбранного пункта пропуска. Именно поэтому любые воздушные атаки по западным регионам Украины отслеживают польские военные и службы безопасности.

Из-за близкого расположения к границе в Люблинском воеводстве уже неоднократно приводили в готовность силы противовоздушной обороны, когда была угроза захода российских ракет или беспилотников в польское воздушное пространство.

Львов — Люблин: расстояние между городами

Расстояние между Львовом и Люблином составляет около 215-230 км по автомобильным дорогам, в зависимости от маршрута и пункта пересечения государственной границы.

Если считать по прямой, то Люблин — Львов расстояние составляет примерно 190 км.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.