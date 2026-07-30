У ніч проти 30 липня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Вибухи пролунали у кількох регіонах, а найбільше постраждали Київ, Львів і Радушне.

Через загрозу поблизу польського кордону в сусідній Польщі підняли бойову авіацію, а в Люблінському воєводстві увімкнули сирени повітряної тривоги.

Згодом польські військові повідомили, що один із повітряних об’єктів наблизився до державного кордону, а пізніше у повітряному просторі Польщі зафіксували ще один невідомий об’єкт.

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Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак ціль зникла з радарів. За попередніми даними польської сторони, ймовірне місце падіння об’єкта виявили поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія Люблінського воєводства.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час нічної атаки російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі.

Після інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінову координаційну нараду за участю міністра оборони та профільних служб. Він підтвердив на нараді, що під час масованої атаки РФ на Україну в повітряний простір Польщі залетіла, а потім впала російська стратегічна ракета Х-101.



Де знаходиться Люблін, наскільки близько він розташований до українського кордону, читайте в нашому матеріалі.

Люблін: розташування на карті

Люблін — одне з великих міст східної Польщі та адміністративний центр Люблінського воєводства. Місто розташоване неподалік українського кордону, тому саме воно одним із перших реагує на повітряні загрози, які виникають під час масованих російських атак по західних областях України.

Якщо подивитися на Люблін на карті Польщі, то можна побачити, що місто лежить між Варшавою та українським кордоном. Завдяки своєму розташуванню воно є одним із головних транспортних і логістичних центрів східної частини країни.

Люблін на карті: яка відстань до України

Відстань від Любліна до кордону України становить приблизно 90-100 км автомобільними дорогами. Відстань різниться залежно від обраного пункту пропуску. Саме тому будь-які масштабні повітряні атаки по західних регіонах України відстежують польські військові та служби безпеки.

Через близьке розташування до кордону в Люблінському воєводстві вже неодноразово приводили у готовність сили протиповітряної оборони, коли існувала загроза заходу російських ракет або безпілотників у польський повітряний простір.

Львів — Люблін: відстань між містами

Відстань між Львовом і Любліном становить близько 215-230 км автомобільними дорогами, залежно від маршруту та пункту перетину державного кордону.

Якщо рахувати по прямій, Люблін — Львів відстань становить приблизно 190 км.

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